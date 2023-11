CEO de CryptoDATA : pourparlers de paix avec la Dorna

Les projets euphoriques à long terme en MotoGP de l'équipe cliente CryptoDATA-RNF-Aprilia, se sont envolés en fumée après douze mois. Le directeur général de CryptoDATA, Ovidiu Toma, a déclaré le 4 novembre 2022, lors de la présentation de l'équipe le vendredi soir au GP de Valence : "Nous voulons nous battre pour des podiums dans deux ou trois ans".

Et son expert en stratégie globale, Bogdan Maruntis, un des fondateurs de CryptoDATA, a ajouté : "Nous avons un contrat illimité avec RNF. Notre planification s'étend provisoirement jusqu'à fin 2026, mais la collaboration se poursuivra au-delà de cette date, car nous sommes des partenaires, des associés et en plus des amis".

C'est à cette époque qu'a été annoncée l'acquisition de la majorité des parts de RNF Racing Limited. Razlan Razali est resté le prince de l'équipe et a conservé 40 pour cent des parts, les managers de CryptoDATA Toma et Maruntis ont acheté 60 pour cent de RNF.

Aujourd'hui, la charrette RNF est bien embourbée. Le "MotoGP Selection Committee" (composé de la FIM, de l'IRTA et de Dorna) a retiré hier à RNF sa licence pour 2024. Aprilia Racing a résilié le contrat pour 2024, privant ainsi l'équipe RNF de sa base commerciale. Les banques vont vraisemblablement rendre certains crédits exigibles.

L'Américain Justin Marks, pilote de course et propriétaire de l'équipe Trackhouse NASCAR, s'intéresse à la reprise de l'équipe cliente Aprilia MotoGP et est prêt à employer tout le personnel technique.

Aujourd'hui, la nouvelle s'est répandue dans le paddock de Valence que le CEO de Crypto-Data, Ovidiu Toma, se trouvait à Madrid à midi pour mener des pourparlers de paix avec le CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, après avoir menacé hier encore, dans un post Twitter puéril, de porter plainte contre le promoteur du championnat du monde espagnol.

SPEEDWEEK.com a réalisé une interview avec Ovidiu Toma dimanche. Nous publions ici la deuxième partie de l'entretien.

Pourquoi Razlan Razali a-t-il été démis de ses fonctions de tricipal de l'équipe avant le GP de Valence ?

Razlan n'a pas perdu son emploi, je tiens absolument à le préciser. Mais il y a eu des décisions commerciales que nous lui avons demandé d'expliquer. En tant que conseil d'administration et associés, nous voulions entendre pourquoi il avait pris certaines décisions en tant que chef d'équipe. C'est notre droit de savoir pourquoi les choses XY sont arrivées. Il s'agit du budget et des frais. Le jour où nous lui avons demandé de fournir ces explications et de nous exposer ses projets pour l'avenir, il a lui-même démissionné parce qu'il sentait trop de pression de la part des copropriétaires. C'est arrivé il y a trois semaines, mais nous sommes des gentlemen et nous ne l'avons pas fait savoir.

Nous lui avons permis de rester à bord jusqu'à la fin de la saison.

Il a simplement démissionné de son poste de directeur d'équipe. En tant qu'associé, il ne pouvait pas démissionner.

Nous allons maintenant procéder à un audit interne et vérifier la comptabilité de RNF Racing Limited. Nous verrons ensuite si nous pouvons aller plus loin. Nous voulons savoir si Razlan a dépassé ou non son mandat en ce qui concerne les frais et ses activités. Je ne veux pas rendre les détails publics, mais nous sommes loin d'être satisfaits de certaines choses. Mais il s'agit d'incidents internes et je ne veux rien dire à ce sujet et ne jeter la boue sur personne tant que tout n'est pas clair et décidé.

En allemand, nous disons : Le succès a plusieurs pères, l'échec est orphelin. Est-ce une cause des problèmes ?

Il n'y a pas de problème. Mais certaines personnes en parlent beaucoup et le racontent.

Les objectifs pour 2023 n'ont pas été atteints. Il n'y a eu que trois résultats dans le top 5 avec Miguel Oliveira et Raúl Fernández. Les pilotes ont terminé le championnat du monde aux 16e (Oliveira) et 20e places.

2023 était une année de transition. Nous savions que nous pouvions obtenir des résultats, peut-être pas. C'était notre première année avec Aprilia, nous avions deux pilotes qui venaient de KTM. Nous avons donc supposé que nous devrions éventuellement faire des concessions en termes de performances et de résultats.

Mais nous savions qu'il s'agissait de sport automobile, de business et de course. Toutes ces perspectives forment une équipe. De différents points de vue, nous avons eu du succès cette année. Du point de vue du sport automobile, nous n'avons pas obtenu les résultats escomptés, mais ce n'est pas la fin du monde.

Et cela n'a pas affecté notre intention de continuer.