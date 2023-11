CEO di CryptoDATA: trattative di pace con Dorna

Gli euforici piani a lungo termine per la MotoGP del team cliente CryptoDATA-RNF-Aprilia sono andati in fumo dopo dodici mesi. L'amministratore delegato di CryptoDATA, Ovidiu Toma, ha dichiarato il 4 novembre 2022 alla presentazione del team venerdì sera al GP di Valencia: "Vogliamo lottare per il podio tra due o tre anni".

E il suo esperto di strategia globale Bogdan Maruntis, fondatore di CryptoDATA, ha aggiunto: "Abbiamo un contratto illimitato con la RNF. Per il momento la nostra pianificazione si estende fino alla fine del 2026, ma la collaborazione continuerà anche oltre, perché siamo partner, azionisti e amici".

L'acquisizione della quota di maggioranza di RNF Racing Limited era stata annunciata a suo tempo. Razlan Razali è rimasto Teamprinzpal e ha mantenuto il 40% delle azioni, mentre i manager di CryptoDATA Toma e Maruntis hanno acquistato il 60% di RNF.

Ora il carro della RNF è immerso nel fango. Il "Comitato di selezione della MotoGP" (composto da FIM, IRTA e Dorna) ha ritirato ieri la licenza della RNF per il 2024. Aprilia Racing ha annullato il contratto per il 2024, privando così il team RNF della sua base commerciale. Si prevede che le banche richiedano alcuni prestiti.

L'americano Justin Marks, pilota e proprietario del team Trackhouse NASCAR, è interessato a rilevare il team clienti Aprilia MotoGP ed è disposto ad assumere l'intero staff tecnico.

Oggi nel paddock di Valencia si è diffusa la notizia che l'amministratore delegato di Crypto Data, Ovidiu Toma, si trovava a Madrid all'ora di pranzo per tenere colloqui di pace con l'amministratore delegato di Dorna, Carmelo Ezpeleta, dopo aver minacciato azioni legali contro il promotore del Campionato del Mondo spagnolo in un infantile post su Twitter di ieri.

SPEEDWEEK.com ha condotto un'intervista con Ovidiu Toma domenica. Qui pubblichiamo la seconda parte dell'intervista.

Perché Razlan Razali è stato licenziato come team principal prima del GP di Valencia?

Razlan non ha perso il suo lavoro, voglio che questo sia molto chiaro. Ma ci sono state alcune decisioni aziendali che gli abbiamo chiesto di spiegare. In qualità di membri del consiglio di amministrazione e di azionisti, volevamo sapere perché aveva preso certe decisioni in qualità di responsabile della squadra. È nostro diritto sapere perché sono accadute le cose XY. Si tratta del bilancio e delle spese. Il giorno dopo che gli abbiamo chiesto di fornire queste spiegazioni e di illustrare i suoi piani per il futuro, lui stesso si è dimesso perché sentiva troppa pressione da parte dei comproprietari. È successo tre settimane fa, ma siamo stati gentili e non l'abbiamo annunciato.

Gli abbiamo permesso di rimanere a bordo fino alla fine della stagione.

Si è dimesso solo dalla carica di direttore della squadra. Non poteva dimettersi da socio.

Ora stiamo effettuando un audit interno e controllando i conti di RNF Racing Limited. Poi vedremo se possiamo procedere ulteriormente. Vogliamo scoprire se Razlan abbia o meno oltrepassato il suo mandato in termini di spese e attività. Non voglio divulgare alcun dettaglio, ma siamo tutt'altro che soddisfatti di alcune cose. Ma si tratta di eventi interni e non voglio dire nulla al riguardo e gettare fango su nessuno finché non sarà tutto chiaro e deciso.

In tedesco si dice: Il successo ha molti padri, il fallimento è orfano. È una causa dei problemi?

Non c'è nessun problema. Ma alcune persone parlano e dicono molto.

Gli obiettivi per il 2023 non sono stati raggiunti. Ci sono stati solo tre risultati nella top 5 con Miguel Oliveira e Raúl Fernández. I corridori hanno concluso il Campionato del Mondo al 16° (Oliveira) e al 20° posto.

Il 2023 è stato un anno di transizione. Sapevamo di poter ottenere dei risultati, ma forse no. Era il nostro primo anno con Aprilia, avevamo due piloti provenienti da KTM. Per questo abbiamo pensato che avremmo potuto fare delle concessioni in termini di prestazioni e risultati.

Ma sapevamo che si trattava di motorsport, di business e di corse. Tutte queste prospettive formano una squadra. Da diversi punti di vista, quest'anno abbiamo avuto successo. Dal punto di vista del motorsport, non abbiamo ottenuto i risultati che speravamo, ma non è la fine del mondo.

E questo non ha influito sulla nostra intenzione di continuare.