CEO da CryptoDATA: conversações de paz com a Dorna

Os eufóricos planos a longo prazo para o MotoGP da equipa cliente CryptoDATA-RNF-Aprilia esfumaram-se ao fim de doze meses. O Diretor-Geral da CryptoDATA, Ovidiu Toma, declarou em 4 de novembro de 2022 na apresentação da equipa na sexta-feira à noite no GP de Valência: "Queremos lutar por lugares no pódio dentro de dois ou três anos".

E o seu especialista em estratégia global, Bogdan Maruntis, um dos fundadores da CryptoDATA, acrescentou: "Temos um contrato ilimitado com a RNF. O nosso planeamento estende-se, por enquanto, até ao final de 2026, mas a cooperação continuará para além dessa data, porque somos parceiros, accionistas e amigos".

A aquisição da participação maioritária na RNF Racing Limited foi anunciada na altura. Razlan Razali continuou a ser Teamprinzpal e reteve 40% das acções, enquanto os gestores da CryptoDATA, Toma e Maruntis, compraram 60% da RNF.

Agora, a carroça da RNF está mergulhada na lama. O "Comité de Seleção do MotoGP" (composto pela FIM, IRTA e Dorna) retirou ontem a licença da RNF para 2024. A Aprilia Racing cancelou o contrato para 2024, privando assim a equipa RNF da sua base de negócio. Prevê-se que os bancos solicitem alguns empréstimos.

O americano Justin Marks, piloto de corridas e proprietário da equipa Trackhouse NASCAR, está interessado em assumir a equipa cliente da Aprilia MotoGP e está disposto a empregar todo o pessoal técnico.

Hoje, no paddock de Valência, soube-se que o CEO da Crypto Data, Ovidiu Toma, esteve em Madrid à hora de almoço para manter conversações de paz com o CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta, depois de ontem ter ameaçado com uma ação legal contra o promotor espanhol do Campeonato do Mundo num post infantil no Twitter.

A SPEEDWEEK.com realizou uma entrevista com Ovidiu Toma no domingo. Aqui publicamos a segunda parte da entrevista.

Por que razão Razlan Razali foi demitido do cargo de chefe de equipa antes do GP de Valência?

O Razlan não perdeu o emprego, quero deixar isso bem claro. Mas houve algumas decisões comerciais que lhe pedimos que explicasse. Como membros do conselho de administração e accionistas, queríamos saber porque é que ele tomou certas decisões como chefe de equipa. Temos o direito de saber porque é que as coisas XY aconteceram. Trata-se do orçamento e das despesas. No dia seguinte a termos pedido essas explicações e a explicar os seus planos para o futuro, ele próprio se demitiu por sentir demasiada pressão por parte dos co-proprietários. Isso aconteceu há três semanas, mas nós somos cavalheiros e não o anunciámos.

Permitimos que se mantivesse no clube até ao final da época.

Ele só se demitiu do cargo de diretor de equipa. Não podia demitir-se de sócio.

Estamos agora a realizar uma auditoria interna e a verificar as contas da RNF Racing Limited. Depois veremos se podemos avançar. Queremos saber se Razlan ultrapassou ou não o seu mandato em termos de despesas e actividades. Não quero divulgar quaisquer pormenores, mas há algumas coisas que não nos agradam. Mas estes são acontecimentos internos e não quero dizer nada sobre eles nem atirar lama a ninguém até que tudo esteja claro e decidido.

Em alemão dizemos: O sucesso tem muitos pais, o fracasso é órfão. É essa a causa dos problemas?

Não há problema nenhum. Mas algumas pessoas estão a falar e a dizer muito.

Os objectivos para 2023 não foram atingidos. Só houve três resultados no top 5 com Miguel Oliveira e Raúl Fernández. Os pilotos terminaram o Campeonato do Mundo em 16º (Oliveira) e 20º.

2023 foi um ano de transição. Sabíamos que podíamos conseguir resultados, mas talvez não. Era o nosso primeiro ano com a Aprilia, tínhamos dois pilotos vindos da KTM. É por isso que assumimos que poderíamos ter de fazer concessões em termos de desempenho e resultados.

Mas sabíamos: isto é desporto motorizado, é uma questão de negócios e de corridas. Todas estas perspectivas formam uma equipa. De vários pontos de vista, fomos bem sucedidos este ano. Do ponto de vista do desporto automóvel, não obtivemos os resultados que esperávamos, mas isso não é o fim do mundo.

E isso não afectou a nossa intenção de continuar.