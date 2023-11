Marco Bezzecchi (Ducati): "El test de Valencia es una mierda"

Marco Bezzecchi ha marcado este martes el tercer mejor tiempo del día en los entrenamientos invernales de MotoGP en Valencia, a sólo 0,093 segundos de Maverick Viñales (Aprilia). Con Fabio Di Giannantonio, Bezzecchi tiene ahora un inesperado nuevo compañero de equipo y compatriota a su lado.

La Desmosedici GP23 causó dificultades a "Bez" en la salida: "Al principio, la puesta a punto no era ideal para esta moto. Pero afortunadamente hicimos algunos cambios. Matteo y el equipo me han permitido pilotar mejor. Fue entonces un buen día".

"El motor es diferente al de la versión GP22. Es muy rápido. Pero la respuesta del acelerador en la primera fase es diferente". Cuando se le preguntó, dijo: "No estoy seguro de si es mejor, no he tenido suficiente tiempo en la moto para eso. Pero es diferente, ¡eso seguro!".

"El mayor problema no fue el motor. Tuve que acostumbrarme a las características en cuanto al cambio en los frenos a la entrada de las curvas. Me ha costado un poco encontrar la confianza en la entrada en curva como hacía con la moto anterior. Paso a paso me he adaptado y he entendido muchas cosas, pero todavía no estoy satisfecho. Pero sólo es el primer medio día de pruebas con la GP23; no ha sido posible hacer más debido a las bajas temperaturas".

Después de todo, Bezzecchi fue el mejor piloto Ducati. "¡Ah, vale! Sí, eso es bueno - ¡pero no significa nada! El test de Valencia es realmente una mierda!"

Desde el punto de vista de Bezzecchi, ¿la Ducati GP23 estaba hecha para Pecco Bagnaia? "No sé si la moto se construyó para Pecco, él también tuvo los mismos problemas al principio. No creo que se construyera para Pecco, sólo pretendía ser una moto rápida. Primero hay que entender todo lo nuevo".

Bezzecchi continuó: "Un cambio, aunque sea positivo, siempre es un cambio, sobre todo cuando te has pasado un año creando automatismos. Pecco ha sido muy rápido al final y ha pilotado la moto de maravilla, al igual que Jorge. Aunque tienen estilos de pilotaje diferentes, ambos supieron adaptarse. Espero que yo también pueda adaptarme con el tiempo".

Sobre la diferencia específica con la GP22, "Bez" afirmó: "Es la forma de aplicar el freno y luego mantenerlo, esa es la diferencia."

Sobre el rendimiento de Marc Márquez en la Ducati de Gresini, Bezzecchi dijo. "Todo el mundo sabe que Marc es rápido. Me lo esperaba y no me sorprendió. A nadie le ha sorprendido. La moto es competitiva. Sabemos que Marc es rápido. Nadie puede decir que no es un piloto rápido en este campeonato. Le he seguido porque ha bajado el ritmo y luego no ha salido. Pero ha pilotado muy bien, le he visto varias veces".

El medallista de bronce del campeonato y tres veces ganador de la temporada subrayó a continuación: "El martes siempre rodé solo, todo el día de hecho. Pero no fue porque quisiera, sino porque no encontraba a ningún piloto. Y vi muchos cambios aerodinámicos en las pantallas...".

Resultados Test de Valencia (28 de noviembre):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0.028 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0.171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0.263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0.385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.409

8º Bastianini, Ducati, + 0.543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0.703

11º Bagnaia, Ducati, + 0.717

12º Quartararo, Yamaha, + 0.769

13º Mir, Honda, + 0.798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.824

15º Martin, Ducati, + 0.899

16º Morbidelli, Ducati, + 0.953

17º Zarco, Honda, + 1.030

18º Acosta, KTM, + 1.223

19º Rins, Yamaha, + 1.311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21º Nakagami, Honda, + 1.723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23º Savadori, Aprilia, + 3.431