Marco Bezzecchi (Ducati) : "Le test de Valence, c'est de la merde".

Marco Bezzecchi, élève de la VR46 Academy, a été le pilote Ducati le plus rapide lors du test officiel du MotoGP à Valence mardi avec la Ducati GP23. L'Italien a parlé ouvertement de Pecco Bagnaia et de Marc Márquez, le nouveau venu chez Desmo.

Marco Bezzecchi a réalisé le troisième meilleur temps de la journée, à seulement 0,093 seconde de Maverick Viñales (Aprilia), mardi à Valence, lors des tests hivernaux du MotoGP. Avec Fabio Di Giannantonio, Bezzecchi a désormais un nouveau coéquipier et compatriote inattendu à ses côtés.

La GP23 Desmosedici a posé des problèmes à "Bez" au début : "Au début, le set-up n'était pas idéal pour cette moto. Mais heureusement, nous avons fait quelques changements. Matteo et l'équipe m'ont ensuite permis de mieux rouler. C'était alors une bonne journée".

"Le moteur est différent de celui de la version GP22. Il est très rapide. Mais la réponse à l'accélérateur dans la première phase est différente". Interrogé, il a répondu : "Je ne suis pas sûr que ce soit mieux - je n'ai pas eu assez de temps sur la moto pour cela. Mais c'est différent, c'est sûr !"

"Le plus gros problème n'était pas le moteur. J'ai dû m'habituer aux caractéristiques en termes de changement à l'entrée des virages sur les freins. J'ai eu un peu de mal à trouver la confiance en entrée de virage comme avec l'ancienne moto. Petit à petit, je me suis adapté et j'ai compris beaucoup de choses, mais je ne suis pas encore satisfait. Mais ce n'est que la première demi-journée d'essais avec la GP23 ; il n'était pas possible de faire plus à cause des températures fraîches".

Bezzecchi s'est tout de même classé meilleur pilote Ducati. "Ah ok ! Oui, c'est bien - mais ça ne veut rien dire ! En fait, le test de Valence, c'est de la merde !"

Du point de vue de Bezzecchi, la Ducati GP23 a-t-elle été construite pour Pecco Bagnaia ? "Je ne sais pas si la moto a été construite pour Pecco - il a aussi eu les mêmes problèmes au début. Je ne pense pas qu'elle ait été construite pour Pecco, c'était juste une moto rapide. Il faut comprendre chaque nouvelle chose".

Bezzecchi continuait à ruminer : "Un changement, même s'il est positif, est toujours un changement, surtout quand on a accumulé des automatismes pendant un an. Pecco s'est définitivement arrêté très vite avec cela et il a merveilleusement bien piloté la moto, Jorge aussi. Même s'ils ont des styles de pilotage différents, ils ont tous les deux réussi à s'adapter. J'espère que je pourrai aussi m'adapter à temps".

En ce qui concerne la différence concrète avec la GP22, "Bez" a constaté : "C'est la manière d'appuyer sur le frein et de le maintenir ensuite - c'est la différence".

Concernant la performance de Marc Marquez sur la Ducati de Gresini, Bezzecchi déclare. "Tout le monde sait que Marc est rapide. Je m'y attendais et je n'ai pas été surpris. Personne n'a été surpris. La moto est compétitive. Nous savons que Marc est rapide. Personne ne peut dire qu'il n'est pas un pilote rapide dans ce championnat. Je l'ai suivi parce qu'il a ralenti et qu'il n'est pas sorti. Mais il a très bien roulé, je l'ai vu plusieurs fois".

Puis le troisième du championnat du monde et triple vainqueur de la saison a souligné : "J'ai toujours roulé seul le mardi, toute la journée en fait. Mais ce n'était pas parce que je le voulais, c'était parce que je ne trouvais pas de pilote. Et j'ai vu beaucoup de changements d'aéro sur les écrans...".

Résultats du test de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431