Marco Bezzecchi (Ducati): "I test di Valencia sono una merda".

Marco Bezzecchi, studente della VR46 Academy, è stato il pilota Ducati più veloce in sella alla Ducati GP23 nei test ufficiali della MotoGP a Valencia martedì scorso. L'italiano ha parlato apertamente di Pecco Bagnaia e del nuovo arrivato in casa Desmo Marc Márquez.

Marco Bezzecchi ha ottenuto il terzo tempo della giornata nei test invernali della MotoGP a Valencia martedì, a soli 0,093 secondi da Maverick Viñales (Aprilia). Con Fabio Di Giannantonio, Bezzecchi ha ora un nuovo inaspettato compagno di squadra e connazionale al suo fianco.

La GP23 Desmosedici ha causato a "Bez" delle difficoltà in partenza: "All'inizio la messa a punto non era ideale per questa moto. Ma fortunatamente abbiamo apportato alcune modifiche. Matteo e la squadra mi hanno permesso di guidare meglio. È stata quindi una buona giornata".

"Il motore è diverso da quello della versione GP22. È molto veloce. Ma la risposta dell'acceleratore nella prima fase è diversa". Alla domanda, ha risposto: "Non sono sicuro che sia migliore, non ho avuto abbastanza tempo sulla moto per poterlo dire. Ma è diversa, questo è certo!".

"Il problema più grande non è stato il motore. Ho dovuto abituarmi alle caratteristiche dei freni in entrata di curva. Ho avuto qualche difficoltà a trovare la fiducia in entrata di curva come facevo con la vecchia moto. Passo dopo passo mi sono adattato e ho capito molte cose, ma non sono ancora soddisfatto. Ma è solo la prima mezza giornata di test con la GP23; non è stato possibile fare di più a causa delle temperature fresche".

Dopo tutto, Bezzecchi è stato il miglior pilota Ducati. "Ah, ok! Sì, va bene, ma non significa nulla! Il test di Valencia è davvero una merda!".

Dal punto di vista di Bezzecchi, la Ducati GP23 è stata costruita per Pecco Bagnaia? "Non so se la moto sia stata costruita per Pecco - anche lui ha avuto gli stessi problemi all'inizio. Non credo che sia stata costruita per Pecco, ma solo per essere una moto veloce. Bisogna prima capire ogni novità".

Bezzecchi ha continuato: "Un cambiamento, anche se positivo, è sempre un cambiamento, soprattutto quando hai passato un anno a costruire automatismi. Pecco è stato sicuramente molto veloce alla fine e ha guidato la moto in modo meraviglioso, così come Jorge. Anche se hanno stili di guida diversi, sono stati entrambi in grado di adattarsi. Spero di riuscire ad adattarmi anch'io con il tempo".

Per quanto riguarda le differenze specifiche rispetto alla GP22, "Bez" ha dichiarato: "È il modo in cui si applica il freno e poi lo si tiene, questa è la differenza".

Sulle prestazioni di Marc Marquez sulla Ducati Gresini, Bezzecchi ha detto. "Tutti sanno che Marc è veloce. Me lo aspettavo e non sono rimasto sorpreso. Nessuno è rimasto sorpreso. La moto è competitiva. Sappiamo che Marc è veloce. Nessuno può dire che non sia un pilota veloce in questo campionato. L'ho seguito perché ha rallentato e poi non è uscito. Ma ha guidato molto bene, l'ho visto alcune volte".

Il bronzo del campionato e tre volte vincitore della stagione ha poi sottolineato: "Martedì ho corso sempre da solo, tutto il giorno in realtà. Ma non perché lo volessi, ma perché non riuscivo a trovare un corridore. E ho visto molte modifiche all'aerodinamica sugli schermi...".

Risultati test di Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431