Marco Bezzecchi (Ducati): "O teste de Valência é uma merda".

Marco Bezzecchi, aluno da VR46 Academy, foi o piloto mais rápido da Ducati GP23 no teste oficial de MotoGP em Valência, na terça-feira. O italiano falou abertamente sobre Pecco Bagnaia e o recém-chegado à Desmo Marc Márquez.

por Johannes Orasche - Automatic translation from German

Marco Bezzecchi assinou o terceiro melhor tempo do dia no teste de inverno de MotoGP em Valência, na terça-feira, apenas 0,093 segundos atrás de Maverick Viñales (Aprilia). Com Fabio Di Giannantonio, Bezzecchi tem agora um inesperado novo companheiro de equipa e compatriota ao seu lado.

A Desmosedici GP23 causou dificuldades a "Bez" no arranque: "No início, a afinação não era a ideal para esta moto. Mas, felizmente, fizemos algumas alterações. Matteo e a equipa tornaram possível que eu rodasse melhor. Foi então um bom dia".

"O motor é diferente da versão GP22. É muito rápido. Mas a resposta do acelerador na primeira fase é diferente." Quando questionado, ele disse: "Não tenho a certeza se é melhor - ainda não tive tempo suficiente na mota para isso. Mas é diferente, isso é certo!"

"O maior problema não foi o motor. Tive de me habituar às características em termos de mudança de travões à entrada da curva. Tive um pouco de dificuldade em encontrar a confiança na entrada da curva, como acontecia com a antiga moto. Passo a passo, adaptei-me e compreendi muitas coisas, mas ainda não estou satisfeito. Mas é apenas o primeiro meio dia de testes com a GP23; não foi possível fazer mais devido às baixas temperaturas."

Afinal de contas, Bezzecchi foi o melhor piloto da Ducati. "Ah, está bem! Sim, isso é bom - mas não quer dizer nada! O teste de Valência é mesmo uma merda!"

Do ponto de vista de Bezzecchi, a Ducati GP23 foi construída para Pecco Bagnaia? "Não sei se a mota foi construída para o Pecco - ele também teve os mesmos problemas no início. Não creio que tenha sido construída para o Pecco, era apenas para ser uma mota rápida. É preciso perceber tudo o que é novo primeiro".

Bezzecchi continuou: "Uma mudança, mesmo que seja positiva, é sempre uma mudança, especialmente quando se passou um ano a construir automatismos. O Pecco foi definitivamente muito rápido no final e conduziu a mota maravilhosamente, tal como o Jorge. Apesar de terem estilos de condução diferentes, ambos conseguiram adaptar-se. Espero que eu também me consiga adaptar com o tempo."

Sobre a diferença específica para a GP22, "Bez" afirmou: "É a forma como se aplica o travão e depois se segura - essa é a diferença."

Sobre o desempenho de Marc Marquez na Gresini Ducati, Bezzecchi disse. "Toda a gente sabe que o Marc é rápido. Eu esperava isso e não fiquei surpreendido. Ninguém ficou surpreendido. A mota é competitiva. Sabemos que o Marc é rápido. Ninguém pode dizer que ele não é um piloto rápido neste campeonato. Segui-o porque ele abrandou e depois não saiu. Mas ele andou muito bem, vi-o algumas vezes".

O medalhista de bronze do campeonato e tricampeão da época sublinhou depois: "Andei sempre sozinho na terça-feira, aliás, todo o dia. Mas não foi porque quis, mas porque não consegui encontrar um ciclista. E vi muitas mudanças de aero nos ecrãs..."

Resultados Teste de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4º Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431