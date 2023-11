MotoGP Awards avec beaucoup de beats, de lumière et de glamour

Gavin Emmett et Alina Marzi de ServusTV ont animé le programme et les célébrations ont été nombreuses. Pecco Bagnaia, Jorge Martin et Marco Bezzecchi ont reçu leurs médailles en tant que top 3 du championnat du monde MotoGP, Pedro Acosta, Tony Arbolino et Fermin Aldeguer ont été honorés en Moto2, Jaume Masia, Ayumu Sasaki et David Alonso en Moto3 et Mattia Casadei, Jordi Torres et Matteo Ferrari en MotoE.

Ducati a été récompensé en tant que vainqueur du championnat du monde des constructeurs MotoGP et Prima Pramac Racing en tant que vainqueur du classement par équipe. Marc Marquez a reçu le "Agostini Award" pour la meilleure manœuvre de dépassement de l'année - un titre soumis au vote des fans.

Red Bull KTM Ajo et Liqui Moly Husqvarna Intact GP ont remporté le classement par équipe dans les championnats du monde Moto2 et Moto3, tandis que Kalex et KTM ont décroché le titre des constructeurs dans ces catégories.

Les "Tissot Pole of Poles Awards" ont été décernés aux trois champions du monde Bagnaia, Acosta et Masia. Bagnaia a également reçu une nouvelle voiture pour avoir remporté le "BMW M Award".

La soirée s'est terminée par une prestation de la chanteuse pop espagnole Ana Mena, qui avait déjà brandi le drapeau à damier lors du Grand Prix de dimanche.