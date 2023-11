MotoGP Awards con tanti ritmi, luci e glamour

L'organizzatore Dorna ha festeggiato i suoi campioni nelle classi del MotoGP. Il "Beats: Lights Out Gala" si è tenuto al Pabellon Fuente San Luis di Valencia, accompagnato dalla musica della cantante pop Ana Mena.

Gavin Emmett e Alina Marzi di ServusTV hanno condotto il programma e c'è stato molto da festeggiare. Pecco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi hanno ricevuto le medaglie come primi tre classificati del Campionato del Mondo MotoGP, Pedro Acosta, Tony Arbolino e Fermin Aldeguer sono stati premiati nella classe Moto2, Jaume Masia, Ayumu Sasaki e David Alonso nella Moto3 e Mattia Casadei, Jordi Torres e Matteo Ferrari nella MotoE.

La Ducati è stata premiata come vincitrice del Campionato del Mondo Costruttori della MotoGP e Prima Pramac Racing come vincitrice della classifica a squadre. Marc Marquez ha ricevuto il "Premio Agostini" per la migliore manovra di sorpasso dell'anno, un titolo votato dai fan.

Red Bull KTM Ajo e Liqui Moly Husqvarna Intact GP hanno vinto la classifica a squadre nei campionati mondiali Moto2 e Moto3, mentre Kalex e KTM hanno conquistato il titolo costruttori in queste classi.

I "Tissot Pole of Poles Awards" sono andati ai tre campioni del mondo Bagnaia, Acosta e Masia. Bagnaia ha ricevuto anche una nuova auto per aver vinto il "BMW M Award".

La serata si è conclusa con l'esibizione della cantante pop spagnola Ana Mena, che aveva già sventolato la bandiera a scacchi nel Gran Premio di domenica.