Prémios MotoGP com muitas batidas, luz e glamour

A promotora Dorna celebrou os seus campeões nas classes de MotoGP. A Gala "Beats: Lights Out" teve lugar no Pabellon Fuente San Luis, em Valência, acompanhada pela música da cantora pop Ana Mena.

Gavin Emmett e Alina Marzi, da ServusTV, foram os anfitriões do programa e não faltaram motivos para festejar. Pecco Bagnaia, Jorge Martin e Marco Bezzecchi receberam as suas medalhas como os três primeiros do Campeonato do Mundo de MotoGP, Pedro Acosta, Tony Arbolino e Fermin Aldeguer foram homenageados na classe Moto2, Jaume Masia, Ayumu Sasaki e David Alonso na Moto3 e Mattia Casadei, Jordi Torres e Matteo Ferrari na MotoE.

A Ducati foi distinguida como vencedora do Campeonato do Mundo de Construtores de MotoGP e a Prima Pramac Racing como vencedora da classificação por equipas. Marc Marquez recebeu o "Prémio Agostini" para a melhor manobra de ultrapassagem do ano - um título votado pelos fãs.

A Red Bull KTM Ajo e a Liqui Moly Husqvarna Intact GP venceram a classificação por equipas nos Campeonatos do Mundo de Moto2 e Moto3, enquanto a Kalex e a KTM conquistaram o título de construtores nestas classes.

Os "Prémios Tissot Pole of Poles" foram atribuídos aos três campeões mundiais Bagnaia, Acosta e Masia. Bagnaia também recebeu um carro novo por ter ganho o "Prémio BMW M".

A noite foi encerrada com a atuação da cantora pop espanhola Ana Mena, que já tinha agitado a bandeira axadrezada no Grande Prémio de domingo.