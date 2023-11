Alex Rins se maravilla con Yamaha: "Una moto completamente diferente"

Alex Rins se ha clasificado en 19ª posición con la Yamaha al término del test oficial de MotoGP celebrado este martes en Valencia. El español de 27 años se ha quedado a 1.3 segundos del mejor tiempo marcado por Maverick Viñales (Aprilia) y a medio segundo de su compañero de equipo Fabio Quartararo, que ya le había dado una calurosa bienvenida a Yamaha el lunes.

"Me he sentido bastante bien con la moto. Hemos dividido el día en dos partes. Por la mañana he rodado con la puesta a punto de Fabio, se trataba de dar vueltas. También se trataba de ajustar la posición del manillar y las estriberas. Por la tarde, nos concentramos en dar muchas vueltas y probamos dos carenados diferentes. Por lo que puedo juzgar de la moto, una de estas variantes funciona mejor".

¿Cómo se siente la Yamaha en comparación con la Suzuki, con la que Rins estuvo antes de su temporada de lesiones con Honda en 2023? "Es una moto bastante diferente. Puedo entrar en las curvas con más presión en el freno delantero. Eso es bueno, podemos recuperar terreno en términos de tiempos por vuelta. La moto es bastante suave, más de lo que esperaba. Todavía tenemos que adaptar la electrónica a mi estilo de pilotaje y también el ride-by-wire".

"De momento, la diferencia entre los conceptos de motor no es la mayor diferencia, sino la aerodinámica. Con la Yamaha, tenía bastantes tendencias al wheelie con vientos fuertes. La moto giraba bien, pero tenía que notar el problema del wheelie. Cuando probamos el otro carenado, tuve menos wheelies. Desde ese punto de vista, la diferencia desaparece con el motor".

En cuanto a la utilización de las ventajas de la concesión en términos de pruebas, Rins dijo: "Estamos trabajando en la planificación. Más días de pruebas significa que podemos probar más cosas".

¿Cuándo quiere insertar más pruebas en las 22 carreras de MotoGP? "Tal vez en el shakedown - no lo sé. Mi mujer no está contenta - quizás no se dio cuenta de que íbamos al shakedown. Me siento bien porque me da la sensación de estar mejor preparado para la nueva temporada".

Rins vuelve a trabajar con Yuta Shimabukuro en Yamaha, a quien conoce de su etapa en Suzuki: "Es bueno que le tengamos en el equipo. Tiene mucha experiencia con la Suzuki y luego estuvo un año en GASGAS con la KTM. Me di cuenta de que había tomado una buena decisión. Pidió una configuración similar a la que teníamos en Suzuki y funcionó bien. Así que tenemos muchas cosas que probar y ensayar, ¡eso es bueno!".

Resultados test MotoGP Valencia (28 noviembre):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0.028 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0.171

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.263

6º Alex Márquez, Ducati, + 0.385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.409

8º Bastianini, Ducati, + 0.543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0.703

11º Bagnaia, Ducati, + 0.717

12º Quartararo, Yamaha, + 0.769

13º Mir, Honda, + 0.798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.824

15º Martin, Ducati, + 0.899

16º Morbidelli, Ducati, + 0.953

17º Zarco, Honda, + 1.030

18º Acosta, KTM, + 1.223

19º Rins, Yamaha, + 1.311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21º Nakagami, Honda, + 1.723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23º Savadori, Aprilia, + 3.431