Alex Rins s'étonne de la Yamaha : "Une moto complètement différente".

Alex Rins s'est classé 19e au guidon de sa Yamaha à l'issue des tests officiels du MotoGP de Valence, mardi. L'Espagnol de 27 ans a manqué 1,3 seconde au meilleur temps de Maverick Vinales (Aprilia) et a été une bonne demi-seconde plus lent que son coéquipier Fabio Quartararo, qui lui avait déjà souhaité la bienvenue chez Yamaha lundi.

"Je me sentais plutôt bien avec la moto. Nous avons divisé la journée en deux parties. Le matin, j'ai roulé avec les réglages de Fabio, il s'agissait juste de faire des tours. Il s'agissait aussi d'ajuster la position du guidon et les réglages des repose-pieds. L'après-midi, nous nous sommes concentrés sur de nombreux tours et avons essayé deux carénages différents. Pour autant que je puisse juger la moto, l'une de ces variantes fonctionne mieux".

Comment se sent la Yamaha par rapport à la Suzuki sur laquelle Rins était monté avant sa saison de blessure avec Honda en 2023 ? "C'est une moto assez différente. Je peux entrer dans les virages avec plus de pression sur le frein avant. C'est bien - nous pouvons gagner du terrain en termes de temps au tour. La moto semble assez douce - plus que ce à quoi je m'attendais. Nous devons encore adapter l'électronique à mon style de pilotage et le ride-by-wire également".

"Pour l'instant, la différence entre les concepts de moteur n'est pas la plus grande différence, mais plutôt l'aérodynamique. Avec la Yamaha, j'avais pas mal de tendances au wheeling par vent fort. La moto tournait bien, mais je devais faire remarquer le problème de wheeling. Lorsque nous avons essayé l'autre carénage, j'ai eu moins de wheelies. De ce point de vue, la différence disparaît à cause du moteur".

Concernant l'utilisation des avantages de la concession en matière de tests, Rins a déclaré : "Nous travaillons sur la planification. Plus de jours de tests signifie que nous pouvons essayer plus de choses".

Sur 22 courses de MotoGP, quand envisage-t-on de glisser plus de tests ? "Peut-être lors du shakedown - je ne sais pas. Ma femme n'est pas contente - peut-être qu'elle ne savait pas encore que nous allions au shakedown. Je me sens bien parce que cela me donne l'impression d'être mieux préparé pour la nouvelle saison".

Chez Yamaha, Rins travaille à nouveau avec Yuta Shimabukuro, qu'il connaît depuis son passage chez Suzuki : "C'est une bonne chose de l'avoir dans l'équipe. Il a beaucoup d'expérience avec la Suzuki et il a ensuite passé un an chez GASGAS avec la KTM. J'ai réalisé que j'avais pris une bonne décision. Il a demandé une attitude similaire à celle que nous avions chez Suzuki et cela a bien fonctionné. De ce point de vue, nous avons beaucoup de choses à tester et à essayer - c'est bien !"

Résultats du test MotoGP de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431