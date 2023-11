Alex Rins si meraviglia della Yamaha: "Una moto completamente diversa".

Alex Rins si è piazzato al 19° posto in sella alla Yamaha al termine del test ufficiale della MotoGP di Valencia di martedì. Il 27enne spagnolo ha ottenuto un ritardo di 1,3 secondi dal miglior tempo fatto registrare da Maverick Vinales (Aprilia) e di ben mezzo secondo dal compagno di squadra Fabio Quartararo, che già lunedì gli aveva dato un caloroso benvenuto in Yamaha.

"Mi sentivo abbastanza bene con la moto. Abbiamo diviso la giornata in due parti. Al mattino ho girato con l'assetto di Fabio, e si trattava di fare dei giri. Si trattava anche di regolare la posizione del manubrio e le pedane. Nel pomeriggio ci siamo concentrati su molti giri e abbiamo provato due diverse carenature. Per quanto posso giudicare la moto, una di queste varianti funziona meglio".

Come si sente la Yamaha rispetto alla Suzuki, su cui Rins era in sella prima della sua stagione di infortuni con la Honda nel 2023? "È una moto molto diversa. Posso affrontare le curve con una maggiore pressione sul freno anteriore. Questo è un bene: possiamo recuperare terreno in termini di tempi sul giro. La moto è abbastanza fluida, più di quanto mi aspettassi. Dobbiamo ancora adattare l'elettronica al mio stile di guida e anche il ride-by-wire".

"Al momento, la differenza tra i concetti di motore non è la più grande, ma l'aerodinamica. Con la Yamaha, in caso di vento forte, tendevo a impennare. La moto girava bene, ma ho dovuto prendere atto del problema dell'impennata. Quando abbiamo provato l'altra carenatura, ho avuto meno impennate. Da questo punto di vista, la differenza scompare dal motore".

Per quanto riguarda l'utilizzo dei vantaggi della concessione in termini di test, Rins ha detto: "Stiamo lavorando sulla pianificazione. Più giorni di test significa che possiamo provare più cose".

Quando volete inserire più test nelle 22 gare della MotoGP? "Forse allo shakedown - non lo so. Mia moglie non è contenta, forse non aveva capito che saremmo andati allo shakedown. Mi sento bene perché mi dà la sensazione di essere più preparato per la nuova stagione".

Rins lavora di nuovo con Yuta Shimabukuro alla Yamaha, che conosce dai tempi della Suzuki: "È un bene averlo in squadra. Ha molta esperienza con la Suzuki e poi ha trascorso un anno alla GASGAS con la KTM. Mi sono reso conto di aver preso una buona decisione. Ha chiesto un assetto simile a quello che avevamo in Suzuki e ha funzionato bene. Quindi abbiamo molte cose da testare e provare: è una buona cosa!".

Risultati test MotoGP Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2. Binder, KTM, + 0,028 sec.

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4° Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431