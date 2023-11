Alex Rins maravilha-se com a Yamaha: "Uma mota completamente diferente"

Alex Rins alinhou na 19ª posição com a Yamaha no final do teste oficial de MotoGP de Valência, na terça-feira. O espanhol de 27 anos ficou a 1,3 segundos do melhor tempo estabelecido por Maverick Vinales (Aprilia) e meio segundo mais lento que o companheiro de equipa Fabio Quartararo, que já lhe tinha dado as calorosas boas-vindas à Yamaha na segunda-feira.

"Senti-me muito bem com a moto. Dividimos o dia em duas partes. De manhã rodei com a afinação do Fabio, foi tudo uma questão de fazer voltas. Foi também uma questão de acertar a posição do guiador e as definições do apoio para os pés. À tarde, concentrámo-nos em muitas voltas e experimentámos duas carenagens diferentes. Tanto quanto posso avaliar a mota, uma destas variantes funciona melhor."

Como é que a Yamaha se sente em comparação com a Suzuki, com a qual Rins andava antes da sua época de lesão com a Honda em 2023? "É uma moto bastante diferente. Consigo entrar nas curvas com mais pressão no travão dianteiro. Isso é bom - podemos ganhar terreno em termos de tempos por volta. A moto é bastante suave, mais do que eu esperava. Ainda temos de adaptar a eletrónica ao meu estilo de condução e também o ride-by-wire."

"De momento, a diferença entre os conceitos de motor não é a maior diferença, mas sim a aerodinâmica. Com a Yamaha, tinha muitas tendências para o wheelie com ventos fortes. A mota virou bem, mas tive de ter em conta o problema do wheelie. Quando experimentámos a outra carenagem, tive menos wheelies. Desse ponto de vista, a diferença desaparece a partir do motor".

Quanto à utilização das vantagens da concessão em termos de testes, Rins disse: "Estamos a trabalhar no planeamento. Mais dias de testes significa que podemos experimentar mais coisas".

Quando é que querem inserir mais testes nas 22 corridas de MotoGP? "Talvez no shakedown - não sei. A minha mulher não está contente - talvez ela não tenha percebido que íamos ao shakedown. Sinto-me bem porque me dá a sensação de estar mais bem preparado para a nova época."

Rins está a trabalhar novamente com Yuta Shimabukuro na Yamaha, que conhece do seu tempo na Suzuki: "É bom tê-lo na equipa. Ele tem muita experiência com a Suzuki e depois passou um ano na GASGAS com a KTM. Apercebi-me de que tinha tomado uma boa decisão. Ele pediu uma configuração semelhante à que tínhamos na Suzuki e funcionou bem. Por isso temos muitas coisas para testar e experimentar - isso é bom!"

Resultados do teste de MotoGP de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431