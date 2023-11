Augusto Fernández (KTM): "Gran día para Pedro"

La jornada de entrenamientos de MotoGP en Valencia no aportó ninguna novedad significativa para Augusto Fernández, del equipo Tech3. En su lugar, tuvo un asiento en el box en el debut con KTM de su nuevo compañero de equipo Pedro Acosta.

La primera aparición del Campeón del Mundo de Moto2, Pedro Acosta, ha sido una de las nuevas combinaciones, junto con el cambio de Marc Márquez a la montura de Ducati, que más interés ha despertado este martes en Valencia. Su compañero de equipo Augusto Fernández (26) pudo seguir de cerca las primeras vueltas del aclamado piloto. "Todavía recuerdo muy bien mi entrada en el mundo de MotoGP", dijo el entonces también recién coronado Campeón del Mundo de Moto2 2022, recordando sus primeras vueltas sobre la KTM del equipo Tech3 GASGAS.

"Lo que tienes que entender primero como novato son los puntos de frenada extremadamente tardíos. Luego vas sintiendo la velocidad de paso por curva". Como sabemos, este proceso de aprendizaje le fue bien a Augusto Fernández en su primera temporada en MotoGP. Como recordatorio, siempre terminó en los puntos en sus once primeros Grandes Premios. Tiene grandes esperanzas puestas en su joven compatriota. "Sin duda es rápido, ha sido un gran día para él. Incluso le vi probar varias veces el dispositivo trasero", dijo el siete veces ganador de un GP, ligeramente divertido por la voluntad de experimentar de su nuevo compañero de equipo.

"No he tenido un día especialmente emocionante. Probamos algunos reglajes nuevos de la electrónica y luego salí con parte del nuevo paquete aerodinámico, como el nuevo alerón delantero y el alerón trasero. En general, hemos probado algunas piezas que Binder y Miller llevaban en sus motos en las últimas carreras".

El 114 veces participante en GP tiene palabras de elogio para el desarrollo de los neumáticos Michelin. "He probado el nuevo neumático delantero blando. Se adapta bien a la KTM. Se mueve mucho menos, te da más confianza y es cómodo de pilotar". Sin embargo, no quería ir al límite. "El viento era demasiado fuerte para atacar de verdad. No quería correr riesgos innecesarios. Pero al menos hacía menos frío que el fin de semana. Ahora estoy deseando que llegue el test de Sepang".

Resultados test MotoGP Valencia (28 noviembre):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0.028 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0.171

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.263

6º Alex Márquez, Ducati, + 0.385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.409

8º Bastianini, Ducati, + 0.543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0.703

11º Bagnaia, Ducati, + 0.717

12º Quartararo, Yamaha, + 0.769

13º Mir, Honda, + 0.798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.824

15º Martin, Ducati, + 0.899

16º Morbidelli, Ducati, + 0.953

17º Zarco, Honda, + 1.030

18º Acosta, KTM, + 1.223

19º Rins, Yamaha, + 1.311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21º Nakagami, Honda, + 1.723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23º Savadori, Aprilia, + 3.431