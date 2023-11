Augusto Fernández (KTM): "Grande giornata per Pedro".

La giornata di test della MotoGP a Valencia non ha portato a nulla di significativo per Augusto Fernández del team Tech3. Ha invece assistito al debutto in KTM del suo nuovo compagno di squadra Pedro Acosta.

La prima apparizione del Campione del Mondo Moto2 Pedro Acosta è stata una delle nuove combinazioni, insieme al passaggio di Marc Márquez alla sella della Ducati, che ha suscitato maggiore interesse martedì a Valencia. Il suo compagno di squadra Augusto Fernández (26) ha potuto seguire da vicino i primi giri dell'acclamato pilota. "Ricordo ancora molto bene il mio ingresso nel mondo della MotoGP", ha detto l'allora neo-campione del mondo Moto2 2022, ricordando i suoi primi giri in sella alla KTM del team Tech3 GASGAS.

"Quello che devi capire prima di tutto come rookie sono i punti di frenata estremamente tardivi. Poi si impara a capire la velocità in curva". Come sappiamo, questo processo di apprendimento è andato bene per Augusto Fernández nella sua prima stagione in MotoGP. A titolo di esempio, nei suoi primi undici Gran Premi è sempre arrivato a punti. Ha grandi speranze per il suo giovane connazionale. "È indubbiamente veloce, è stata una grande giornata per lui. L'ho anche visto provare più volte il dispositivo posteriore", ha detto il sette volte vincitore del GP, leggermente divertito dalla volontà di sperimentare del suo nuovo compagno di squadra.

"Non ho avuto una giornata particolarmente entusiasmante. Abbiamo provato alcune nuove impostazioni per l'elettronica e poi sono uscito con parte del nuovo pacchetto aerodinamico, come la nuova ala anteriore e lo spoiler posteriore. In generale, abbiamo provato alcune parti che Binder e Miller avevano sulle loro moto nelle ultime gare".

Il 114 volte partecipante al GP ha parole di elogio per lo sviluppo dei pneumatici Michelin. "Ho provato il nuovo pneumatico anteriore morbido. Si adatta bene alla KTM. Si muove molto meno, dà più fiducia ed è comodo da guidare". Tuttavia, non ha voluto spingersi al limite. "Il vento era troppo forte per poter attaccare davvero. Non volevo correre rischi inutili. Ma almeno faceva un po' meno freddo rispetto al fine settimana. Ora aspetto con ansia il test di Sepang".

Risultati test MotoGP Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2. Binder, KTM, + 0,028 sec.

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4° Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431