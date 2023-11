Augusto Fernández (KTM): "Grande dia para o Pedro"

A primeira aparição do Campeão do Mundo de Moto2, Pedro Acosta, foi uma das novas combinações, juntamente com a mudança de Marc Márquez para a sela da Ducati, que atraiu mais interesse na terça-feira em Valência. O seu companheiro de equipa Augusto Fernández (26) pôde acompanhar de perto as primeiras voltas do aclamado piloto. "Ainda me lembro muito bem da minha entrada no mundo do MotoGP", disse o então também recém-coroado Campeão do Mundo de Moto2 de 2022, recordando as suas primeiras voltas na KTM da equipa Tech3 GASGAS.

"O que temos de compreender primeiro como estreante são os pontos de travagem extremamente tardios. Depois, sentimos o caminho até à velocidade em curva." Como sabemos, este processo de aprendizagem correu bem para Augusto Fernández na sua primeira época de MotoGP. Como lembrete, ele terminou sempre nos pontos nos seus primeiros onze Grandes Prémios. Ele tem grandes esperanças no seu compatriota mais novo. "Ele é, sem dúvida, rápido, foi um grande dia para ele. Até o vi testar o dispositivo traseiro várias vezes", disse o sete vezes vencedor de GP, um pouco divertido com a vontade de experimentar do seu novo companheiro de equipa.

"Eu não tive um dia particularmente excitante. Testámos algumas novas definições para a eletrónica e depois saí com parte do novo pacote aerodinâmico, como a nova asa dianteira e o spoiler traseiro. Em geral, testámos algumas peças que o Binder e o Miller tinham nas suas motos nas últimas corridas."

O 114 vezes participante num GP tem palavras de elogio para o desenvolvimento dos pneus Michelin. "Experimentei o novo pneu dianteiro macio. Combina bem com a KTM. Move-se muito menos, dá-nos mais confiança e é confortável de conduzir." No entanto, ele não queria realmente ir ao limite. "O vento estava demasiado forte para eu poder atacar. Não queria correr riscos desnecessários. Mas, pelo menos, estava um pouco menos frio do que no fim de semana. Agora estou ansioso pelo teste de Sepang."

Resultados do teste de MotoGP de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4º Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431