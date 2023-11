Elogios de Joan Mir: Por fin mejoras en el Honda

Fallos totales en siete Grandes Premios, un total de 26 puntos en el Campeonato del Mundo, 22º en la clasificación general: el primer año en el equipo oficial Repsol Honda fue devastador para el Campeón del Mundo de MotoGP 2020 Joan Mir. Principalmente porque mes tras mes pasaba sin que se produjeran las ansiadas mejoras en la moto de trabajo RC213V.

Sin embargo, es evidente que algo está pasando por fin en el mayor fabricante de motos. Mir fue 13º en la categoría reina en el test del martes sin marcar ningún tiempo y se sorprendió de lo relativamente fácil que le resultó pilotar el prototipo para la temporada 2024. "Estoy contento. Llevamos mucho tiempo esperando a que se noten las mejoras. Ahora por fin la moto funciona. Y los resultados y los tiempos por vuelta llegan enseguida. He tenido un buen ritmo en todas las tandas, me he sentido fuerte durante todo el día", ha dicho el mallorquín de 26 años, frotándose las manos.

Honda dio el paso más evidente en términos de agarre. "Llevábamos todo el año quejándonos de falta de agarre y ahora, de repente, el agarre es mejor", dijo Mir. "La moto también se ha vuelto más ligera, lo que ayuda un poco en las frenadas y en los giros. Tengo mucho más feeling y feedback en la rueda delantera".

Aún tenía sus dudas el martes por la mañana, cuando fuertes rachas de viento azotaron el pit lane. "Estaba preocupado porque siempre es difícil hacer comparaciones y juzgar las modificaciones en condiciones de viento. Pero a pesar del viento, pude notar las mejoras. Es una buena señal", dijo Mir.

Por la tarde, probó algunos detalles para la puesta a punto de la rueda delantera, por lo que pasó un tiempo comparativamente largo en boxes. "No obstante, he sido bastante rápido en mi última salida con neumáticos usados, con tiempos en torno a 1:30. Esos son los tiempos que se necesitan en la categoría reina. Esos son los tiempos que se necesitan en carrera para estar delante: fantástico", sonrió.

El siguiente paso para los tests de febrero en Sepang, tras los dos meses de parón invernal, son algunas actualizaciones de la electrónica. "Ahora que tenemos más agarre, me gustaría que la electrónica no interfiriera tanto en la entrega de potencia, para poder controlarla más con la muñeca. Esto es una ventaja sobre todo cuando disminuye el agarre de los neumáticos", explicó Mir. "Así es como lo tenía yo como piloto de Suzuki, y eso siempre nos hacía especialmente fuertes hacia el final de la carrera".

Si Honda cumple los próximos deseos de Mir, el actual número 2 del equipo podría hacer un sorprendente regreso a la cima del mundial - y plantear la cuestión de si Marc Márquez podría haber desertado a Ducati en el momento equivocado.

Resultados del test de MotoGP Valencia (28 de noviembre):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2º Binder, KTM, + 0.028 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0.171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0.263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0.385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.409

8º Bastianini, Ducati, + 0.543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0.703

11º Bagnaia, Ducati, + 0.717

12º Quartararo, Yamaha, + 0.769

13º Mir, Honda, + 0.798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.824

15º Martin, Ducati, + 0.899

16º Morbidelli, Ducati, + 0.953

17º Zarco, Honda, + 1.030

18º Acosta, KTM, + 1.223

19º Rins, Yamaha, + 1.311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21º Nakagami, Honda, + 1.723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23º Savadori, Aprilia, + 3.431