Louanges de Joan Mir : enfin des améliorations sur la Honda

Des pannes totales lors de sept Grands Prix, un total de 26 points au championnat du monde, une 22e place au classement général : la première année au sein du team officiel Repsol-Honda a été désastreuse pour le champion du monde MotoGP 2020, Joan Mir. Surtout parce que les mois se sont succédé sans que les améliorations tant attendues sur la moto d'usine RC213V ne soient apportées.

Mais visiblement, les choses bougent enfin chez le plus grand constructeur de motos. Lors du test de mardi, Mir a nagé dans le peloton de la catégorie reine en 13e position sans faire de chrono et a été surpris par la relative facilité avec laquelle il a piloté le prototype de la saison 2024. "Je suis heureux. Nous avons attendu longtemps que les améliorations se fassent sentir. Maintenant, la moto fonctionne enfin. Et tout de suite, les résultats, les temps au tour sont là. J'avais un bon rythme à chaque run, je me suis senti fort toute la journée", se frottait les mains le Majorquin de 26 ans.

C'est au niveau du grip que Honda a fait le pas le plus évident. "Nous nous sommes plaints du manque d'adhérence toute l'année, et maintenant, tout d'un coup, l'adhérence est meilleure", a constaté Mir. "La moto est aussi devenue plus légère, ce qui aide un peu au freinage et à la prise de virage. Sur la roue avant, j'ai nettement plus de sensations et de retours".

Mardi matin, il avait encore des doutes, car de puissantes rafales de vent balayaient la pitlane. "Je m'inquiétais parce que lorsqu'il y a du vent, il est toujours difficile de faire des comparaisons et d'évaluer les modifications. Mais malgré le vent, j'ai senti les améliorations. C'est bon signe", a déclaré Mir.

L'après-midi, il a essayé quelques détails pour le réglage de la roue avant, ce qui l'a amené à passer relativement beaucoup de temps dans le box. "Malgré cela, j'ai été assez rapide lors de ma dernière sortie en pneus usagés, avec des temps au tour dans la fourchette basse de 1:30. Ce sont les temps dont tu as besoin en course pour être devant, c'est fantastique", a-t-il déclaré, rayonnant.

La prochaine étape pour les tests de février à Sepang, après la pause hivernale de deux mois, consistera à effectuer quelques mises à jour de l'électronique. "Maintenant que nous avons plus d'adhérence, j'aimerais que l'électronique n'intervienne plus autant dans le développement de la puissance, que je puisse davantage contrôler la puissance avec le poignet. C'est surtout un avantage lorsque l'adhérence des pneus diminue", a expliqué Mir. "C'est ce que j'avais quand j'étais pilote Suzuki, et cela nous rendait alors particulièrement forts en fin de course".

Si Honda répond aux prochains souhaits de Mir, l'actuel numéro 2 de l'équipe pourrait faire un retour surprenant au sommet de la hiérarchie mondiale - et soulever la question de savoir si Marc Márquez a peut-être rejoint Ducati au mauvais moment.

Résultats des tests MotoGP de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431