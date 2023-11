Elogio di Joan Mir: Finalmente miglioramenti sulla Honda

Sette Gran Premi falliti in totale, 26 punti nel Campionato del Mondo, 22° posto nella classifica generale: il primo anno nel team ufficiale Repsol Honda è stato devastante per il Campione del Mondo MotoGP 2020 Joan Mir. Soprattutto perché mese dopo mese sono mancati i tanto agognati miglioramenti alla RC213V.

Tuttavia, è evidente che qualcosa si sta finalmente muovendo presso la più grande casa motociclistica. Mir si è piazzato al 13° posto nella classe regina nel test di martedì, senza fare segnare alcun tempo, ed è rimasto sorpreso di quanto sia stato relativamente facile per lui guidare il prototipo per la stagione 2024. "Sono felice. Abbiamo aspettato a lungo che i miglioramenti diventassero evidenti. Ora la moto funziona finalmente. E i risultati e i tempi sul giro sono arrivati subito. Ho avuto un buon ritmo in ogni run, mi sono sentito forte per tutto il giorno", ha detto il 26enne di Maiorca, sfregandosi le mani.

Honda ha fatto il passo più ovvio in termini di aderenza. "Abbiamo lamentato una mancanza di aderenza per tutto l'anno e ora l'aderenza è improvvisamente migliorata", ha detto Mir. "La moto è diventata anche più leggera, il che aiuta un po' in frenata e in curva. Ho molto più feeling e feedback sulla ruota anteriore".

Martedì mattina, quando le forti raffiche di vento hanno attraversato la corsia dei box, Mir aveva ancora dei dubbi. "Ero preoccupato perché è sempre difficile fare confronti e giudicare le modifiche in condizioni di vento. Ma nonostante il vento, ho potuto sentire i miglioramenti. È un buon segno", ha dichiarato Mir.

Nel pomeriggio ha provato alcuni dettagli per l'assetto della ruota anteriore, motivo per cui ha trascorso un tempo relativamente lungo ai box. "Tuttavia, nell'ultima uscita con le gomme usate sono stato abbastanza veloce, con tempi sul giro nell'ordine di 1:30. Questi sono i tempi che servono in gara per stare davanti: fantastici", ha dichiarato raggiante.

Il prossimo passo per i test di febbraio a Sepang, dopo i due mesi di pausa invernale, è un aggiornamento dell'elettronica. "Ora che abbiamo più grip, vorrei che l'elettronica non interferisse più così tanto con l'erogazione della potenza, in modo da poterla controllare maggiormente con il polso. Questo è un vantaggio soprattutto quando l'aderenza degli pneumatici diminuisce", ha spiegato Mir. "È così che mi capitava quando ero pilota Suzuki, e questo ci rendeva sempre particolarmente forti verso la fine della gara".

Se la Honda esaudirà i prossimi desideri di Mir, l'attuale numero 2 del team potrebbe fare un sorprendente ritorno in cima al mondo - e sollevare la questione se Marc Márquez possa aver disertato la Ducati nel momento sbagliato.

Risultati test MotoGP Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2. Binder, KTM, + 0,028 sec.

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431