Elogio de Joan Mir: Finalmente melhorias na Honda

Depois do 13º lugar no teste de MotoGP em Valência, o piloto da Honda, Joan Mir, vê uma luz ao fundo do túnel: "Finalmente os esforços dos japoneses estão a fazer-se sentir", disse o espanhol.

Falhas totais em sete Grandes Prémios, um total de 26 pontos no Campeonato do Mundo, 22º lugar na classificação geral: o primeiro ano na equipa oficial da Repsol Honda foi devastador para o Campeão do Mundo de MotoGP de 2020, Joan Mir. Principalmente porque mês após mês passou sem as tão desejadas melhorias na moto de trabalho RC213V.

No entanto, é óbvio que algo está finalmente a acontecer no maior fabricante de motos. Mir foi o 13º na categoria rainha no teste de terça-feira, sem marcar qualquer tempo, e ficou surpreendido com a relativa facilidade com que conseguiu pilotar o protótipo para a época de 2024. "Estou contente. Estamos à espera há muito tempo que as melhorias se tornem visíveis. Agora a moto está finalmente a funcionar. E os resultados e os tempos por volta estão logo à vista. Tive um bom ritmo em todas as corridas, senti-me forte durante todo o dia", disse o maiorquino de 26 anos, esfregando as mãos.

A Honda deu o passo mais óbvio em termos de aderência. "Temos estado a queixar-nos da falta de aderência durante todo o ano e agora a aderência melhorou de repente", disse Mir. "A moto também ficou mais leve, o que ajuda um pouco na travagem e nas curvas. Tenho muito mais sensação e feedback na roda dianteira."

Ele ainda tinha as suas dúvidas na terça-feira de manhã, quando fortes rajadas de vento varreram as boxes. "Estava preocupado porque é sempre difícil fazer comparações e avaliar as modificações em condições de vento. Mas, apesar do vento, consegui sentir as melhorias. Isso é um bom sinal", disse Mir.

Durante a tarde, Mir experimentou alguns pormenores da configuração da roda dianteira, razão pela qual passou um tempo relativamente longo nas boxes. "No entanto, fui bastante rápido na minha última saída com pneus usados, com tempos de volta na casa do 1:30. São esses os tempos de que precisamos na corrida para estarmos na frente - fantástico", congratulou-se.

O próximo passo para os testes de fevereiro em Sepang, depois da paragem de inverno de dois meses, são algumas actualizações à eletrónica. "Agora que temos mais aderência, gostaria que a eletrónica deixasse de interferir tanto com a entrega de potência, para que eu possa controlar mais a potência com o meu pulso. Esta é uma vantagem especial quando a aderência dos pneus diminui", explicou Mir. "Era assim que eu tinha como piloto da Suzuki, e isso sempre nos tornou particularmente fortes no final da corrida."

Se a Honda cumprir os próximos desejos de Mir, o atual número 2 da equipa poderá fazer um regresso surpreendente ao topo do mundo - e levantar a questão de saber se Marc Márquez poderá ter desertado para a Ducati no momento errado.

Resultados dos testes de MotoGP Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431