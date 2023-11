Fabio Di Giannantonio: Sobriedad en la vieja bicicleta

Fabio Di Giannantonio (25) se sintió inmediatamente como en casa con su nuevo equipo VR46. La frustración tras su pérdida del podio en la carrera de Valencia, donde fue penalizado del segundo al cuarto puesto debido a la baja presión de los neumáticos, se olvidó rápidamente. "Ya lo he superado. Las imágenes de una gran carrera y este segundo puesto permanecen en mi cabeza. Si tenía un poco menos de presión en los neumáticos es secundario para mí".

Como siempre, el romano se centró en preparar la próxima temporada. "Mi nuevo equipo me recibió con los brazos abiertos. Ha sido maravilloso. Me ayudaron enormemente a asentarme. Siempre encontraron el tono adecuado. Unas veces como piloto profesional, otras como recién llegado al equipo, como un bebé. Ya he aprendido mucho en este primer día".

Naturalmente, el subcampeón de Moto3 en 2018 estaba emocionado por sentarse por primera vez a los mandos de una Desmosedici GP23. "Di las primeras vueltas con mi antigua Ducati". Según él, sin embargo, se trataba más bien de sacudirse las secuelas de las extensas celebraciones dominicales de final de temporada.

Pero entonces llegó el momento de dar las primeras vueltas sobre una Ducati de la actual añada. "Esta moto se conduce de forma diferente. Me di cuenta enseguida. Tuve que ajustar un poco la puesta a punto para sentirme realmente cómodo. La conexión entre la respuesta del acelerador y el agarre es diferente. La forma de sentarse en la moto es diferente. Tienes que reorientarte. La sensación de conducción ya es similar a la de una Ducati. Pero hay muchas sutilezas que reequilibrar".

"Diggia" se mostró satisfecho con sus tiempos y con el séptimo puesto final en la tabla de tiempos en la jornada de pruebas de Valencia. "Sé que la Ducati GP23 será una moto fantástica para la próxima temporada. El método de trabajo entre Gresini y VR46 es diferente. Tanto en metodología como en personal. No quiero hacer una gran comparación. Soy un chico de Gresini. Pero, por otro lado, estoy deseando afrontar el nuevo reto".

Resultados test MotoGP Valencia (28 noviembre):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0.028 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0.171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0.263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0.385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.409

8º Bastianini, Ducati, + 0.543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0.703

11º Bagnaia, Ducati, + 0.717

12º Quartararo, Yamaha, + 0.769

13º Mir, Honda, + 0.798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.824

15º Martin, Ducati, + 0.899

16º Morbidelli, Ducati, + 0.953

17º Zarco, Honda, + 1.030

18º Acosta, KTM, + 1.223

19º Rins, Yamaha, + 1.311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21º Nakagami, Honda, + 1.723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23º Savadori, Aprilia, + 3.431