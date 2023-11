Fabio Di Giannantonio : Dessoûler sur son vieux vélo

Il a été l'homme debout des derniers Grands Prix : grâce à un impressionnant sprint final en MotoGP, Fabio Di Giannantonio avait échappé au chômage et s'était arrimé à VR46 Ducati pour 2024.

Fabio Di Giannantonio (25 ans) s'est tout de suite senti à l'aise dans sa nouvelle équipe VR46. Ainsi, sa frustration après avoir perdu le podium lors de la course de Valence, où il a été pénalisé de la deuxième à la quatrième place en raison d'une pression de pneus trop faible, a été rapidement oubliée. "Je suis passé à autre chose. Les images d'une grande course et de cette deuxième place restent dans ma tête. Que j'aie manqué de quelques pourcents de pression de pneus est secondaire pour moi".

Le Romain, toujours au mieux de sa forme sur le plan émotionnel, s'est de toute façon concentré sur la préparation de la saison prochaine. "Ma nouvelle équipe m'a accueilli à bras ouverts. C'était merveilleux. On m'a énormément aidé à m'adapter. Ils ont toujours trouvé le bon ton. Tantôt comme pilote pro, tantôt comme nouveau venu dans l'équipe, comme un petit bébé. J'ai déjà beaucoup appris lors de cette première journée".

Bien sûr, le vice-champion du monde Moto3 2018 était impatient de s'asseoir pour la première fois sur la selle d'une Desmosedici GP23. "Les premiers tours, je les ai encore faits sur mon ancienne Ducati". Selon ses dires, il s'agissait alors plutôt d'évacuer les séquelles des longues festivités dominicales de fin de saison.

Mais ensuite, il a commencé à faire ses premiers tours de roue sur une Ducati du millésime actuel. "Cette moto se conduit différemment. Je l'ai tout de suite remarqué. Le réglage a dû être légèrement adapté pour que je me sente vraiment à l'aise. Le lien entre la réponse à l'accélérateur et l'adhérence est différent. La façon dont tu es assis sur la moto est déjà différente. Il faut prendre de nouveaux repères. La sensation de conduite est déjà à la Ducati. Mais il y a beaucoup de subtilités à rééquilibrer".

"Diggia" s'est montré satisfait de ses temps au tour et de sa septième place finale sur la feuille des temps de la journée d'essais de Valence. "Je sais que la Ducati GP23 sera une moto fantastique pour la saison prochaine. La méthode de travail entre Gresini et VR46 est différente. Tant au niveau de la méthodologie que du personnel. Je ne veux pas trop comparer. Je suis un enfant de Gresini. Mais d'un autre côté, je suis impatient de relever ce nouveau défi".

Résultats des tests MotoGP de Valence (28 novembre) :

