Fabio Di Giannantonio: la sbornia sulla vecchia moto

Fabio Di Giannantonio (25) si è sentito subito a casa con il suo nuovo team VR46. La frustrazione dopo la perdita del podio nella gara di Valencia, dove è stato penalizzato dal secondo al quarto posto a causa della bassa pressione degli pneumatici, è stata rapidamente dimenticata. "Ora l'ho superata. Le immagini di una grande gara e di questo secondo posto rimangono nella mia testa. Il fatto che avessi qualche punto percentuale in meno di pressione degli pneumatici è di secondaria importanza per me".

Come sempre, il romano si è concentrato sulla preparazione della prossima stagione. "La mia nuova squadra mi ha accolto a braccia aperte. È stato meraviglioso. Mi hanno aiutato moltissimo ad ambientarmi. Hanno sempre trovato il tono giusto. A volte come pilota professionista, poi di nuovo come nuovo arrivato in una squadra, come un piccolo bambino. Ho già imparato molto in questo primo giorno".

Naturalmente, il secondo classificato della Moto3 2018 era entusiasta di sedersi per la prima volta in sella a una Desmosedici GP23. "Ho fatto i primi giri con la mia vecchia Ducati". Secondo lui, però, si trattava più che altro di scrollarsi di dosso i postumi dei grandi festeggiamenti domenicali di fine stagione.

Ma poi è arrivato il momento dei primi giri su una Ducati dell'attuale annata. "Questa moto si guida in modo diverso. Me ne sono reso conto subito. Ho dovuto modificare un po' l'assetto per sentirmi davvero a mio agio. Il rapporto tra la risposta dell'acceleratore e l'aderenza è diverso. Anche il modo in cui ci si siede sulla moto è diverso. Bisogna riorientarsi. La sensazione di guida è già simile a quella di una Ducati. Ma ci sono molte sottigliezze da riequilibrare".

"Diggia" è soddisfatto dei suoi tempi sul giro e del settimo posto finale nella classifica dei tempi nella giornata di test a Valencia. "So che la Ducati GP23 sarà una moto fantastica per la prossima stagione. Il metodo di lavoro tra Gresini e VR46 è diverso. Sia in termini di metodologia che di personale. Non voglio fare un grande paragone. Sono un figlio di Gresini. Ma d'altra parte, non vedo l'ora di affrontare la nuova sfida".

Risultati test MotoGP Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2. Binder, KTM, + 0,028 sec.

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431