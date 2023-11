Fabio Di Giannantonio: A ficar sóbrio com a velha bicicleta

Fabio Di Giannantonio salvou-se do desemprego com uma impressionante arrancada final no MotoGP e assinou com a VR46 Ducati para 2024.

Fabio Di Giannantonio (25) sentiu-se imediatamente em casa com a sua nova equipa VR46. A frustração após a perda do pódio na corrida de Valência, onde foi penalizado do segundo para o quarto lugar devido à baixa pressão dos pneus, foi rapidamente esquecida. "Já ultrapassei isso. As imagens de uma grande corrida e deste segundo lugar permanecem na minha cabeça. O facto de ter ou não uma pressão de ar insuficiente nos pneus é secundário para mim."

Como sempre, o foco de Roman foi a preparação para a próxima temporada. "A minha nova equipa recebeu-me de braços abertos. Isso foi maravilhoso. Ajudaram-me imenso a adaptar-me. Encontraram sempre o tom certo. Por vezes como piloto profissional, outras vezes como recém-chegado à equipa, como um bebé. Já aprendi muito neste primeiro dia".

Naturalmente, o vice-campeão de Moto3 de 2018 estava entusiasmado por se sentar ao volante de uma Desmosedici GP23 pela primeira vez. "Fiz as primeiras voltas na minha antiga Ducati." De acordo com ele, no entanto, foi mais para se livrar dos efeitos posteriores das extensas celebrações de domingo no final da temporada.

Mas depois foi a vez das primeiras voltas com uma Ducati da atual geração. "Esta mota tem um comportamento diferente. Apercebi-me logo disso. A configuração teve de ser ajustada um pouco para que me sentisse realmente confortável. A ligação entre a resposta do acelerador e a aderência é diferente. A forma como nos sentamos na mota é diferente. Temos de nos reorientar. A sensação de condução já é semelhante à da Ducati. Mas há muitas subtilezas para reequilibrar."

"Diggia" ficou satisfeito com os seus tempos por volta e com o sétimo lugar final na tabela de tempos no dia de testes de Valência. "Sei que a Ducati GP23 vai ser uma moto fantástica para a próxima época. O método de trabalho entre a Gresini e a VR46 é diferente. Tanto em termos de metodologia como de pessoal. Não quero fazer uma grande comparação. Sou um miúdo da Gresini. Mas, por outro lado, estou ansioso por este novo desafio."

Resultados Teste de MotoGP Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431