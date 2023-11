Jack Miller : Levier de frein confondu avec l'embrayage

Le nouveau prototype KTM de Jack Miller, à la livrée camouflage, présentait un aérodynamisme plus large, plus raide et globalement futuriste. D'autres détails, comme une gestion du moteur modifiée en vue du nouveau règlement, selon lequel l'essence de course devra contenir au moins 40 pour cent de carburant synthétique à partir de 2024, sont restés cachés à l'œil nu.

Miller, comme beaucoup de ses collègues du MotoGP, a soupiré à cause du vent qui soufflait fort, mais il a tout de même accompli une énorme charge de travail et a terminé la journée en neuvième position, à 0,648 seconde de la tête.

"Le vent était mauvais, mais c'était une bonne journée. Nous avons travaillé sur certaines choses et nous avons maintenant une direction générale pour l'année prochaine et pour ce qui doit être fait pendant l'hiver", résumait l'Australien avec son style lapidaire habituel.

En ce qui concerne la nouvelle aérodynamique de la RC16, il n'a pas voulu entrer dans les détails. "Elle a des avantages et des inconvénients, comme la plupart des aides aérodynamiques. Nous avons laissé la nouvelle aéro toute la journée, simplement parce que nous voulions recueillir le plus de données possible avec elle. Je suis convaincu de la méthode consistant à apprendre à comprendre en profondeur une forme aérodynamique donnée, car c'est seulement alors que tu peux tirer les bonnes conclusions et l'améliorer encore".

Miller n'a toujours pas révélé quels étaient exactement les avantages de cette aérodynamique - ce n'est que lorsqu'on lui a redemandé qu'il a convenu qu'il s'agissait d'une adhérence supplémentaire et d'un meilleur comportement en virage. "C'est le côté positif. Parmi les points négatifs, il y a le patinage du pneu arrière et le vent latéral qui nous a toujours donné du fil à retordre", a expliqué Miller. "Mais c'est toujours comme ça avec l'aérodynamique. Tu dois essayer d'en tirer les points positifs et d'intégrer ces connaissances dans une autre nouvelle version".

Parmi les autres détails dans lesquels Miller et son équipe se sont plongés, il y avait les aides électroniques au pilotage. "Nous avons une toute nouvelle philosophie de gestion de l'électronique. Il y a quelques semaines déjà, nous avons changé de stratégie pour le frein moteur, maintenant c'était au tour du contrôle de traction. Car tu ne peux pas réécrire en une semaine un logiciel qui a été développé en douze mois", poursuit Miller. "D'ailleurs, j'ai aussi essayé un autre frein à main et j'ai failli caler la moto en rentrant aux stands parce que j'ai confondu ce levier avec l'embrayage".

En ce qui concerne les nouvelles règles de concession, Miller s'étonne de la générosité de Honda qui développe librement son moteur. "Ils ont gagné une course, pas nous. Pourtant, Honda reçoit beaucoup - et nous ne recevons rien", s'est-il étonné.

Résultats des tests MotoGP de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431