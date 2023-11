Jack Miller: leva del freno confusa con la frizione

Dopo la sfortuna del Gran Premio di Valencia, dove è caduto mentre era in testa alla gara, Jack Miller ha rivolto la sua attenzione al futuro e ha dato al team Red Bull KTM alcuni compiti per la prossima stagione durante il test MotoGP di martedì.

Sul nuovo prototipo KTM di Jack Miller in livrea mimetica era chiaramente visibile un design aerodinamico più ampio, più ripido e dall'aspetto generalmente futuristico. Altri dettagli, come un sistema di gestione del motore modificato in vista delle nuove normative, secondo le quali la benzina da corsa dovrà contenere un minimo del 40% di carburante sintetico a partire dal 2024, sono rimasti nascosti a occhio nudo.

Miller, come molti dei suoi colleghi della MotoGP, ha sospirato a causa del forte vento, ma è riuscito comunque a fare un enorme lavoro e ha concluso la giornata al nono posto, a 0,648 secondi dal leader.

"Il vento era una schifezza, ma per il resto è stata una buona giornata. Abbiamo lavorato su alcune cose e ora abbiamo una direzione di massima per l'anno prossimo e su ciò che deve essere fatto durante l'inverno", ha riassunto l'australiano nel suo solito modo succinto.

Non ha voluto entrare nei dettagli della nuova aerodinamica della RC16. "Ha vantaggi e svantaggi, come la maggior parte degli aiuti aerodinamici. Abbiamo lasciato la nuova aerodinamica tutto il giorno, semplicemente perché volevamo raccogliere più dati possibili. Credo fermamente nel metodo di imparare a capire a fondo una particolare forma aerodinamica, perché solo così si possono trarre le giuste conclusioni e migliorarla ulteriormente".

Miller non ha ancora rivelato quali siano esattamente i vantaggi di questa forma aerodinamica: solo quando gli è stato chiesto di nuovo, ha concordato che si tratta di una maggiore aderenza e di un migliore comportamento in curva. "Questo è l'aspetto positivo. Gli aspetti negativi sono lo slittamento del pneumatico posteriore e il vento laterale, che ci ha sempre creato problemi", ha spiegato Miller. "Ma è sempre così con l'aerodinamica. Bisogna cercare di distillare gli aspetti positivi e incorporare queste conoscenze in un'altra nuova versione".

Tra gli altri dettagli che Miller e la sua squadra hanno approfondito ci sono gli aiuti elettronici alla guida. "Abbiamo una filosofia completamente nuova per quanto riguarda la gestione dell'elettronica. Abbiamo già cambiato la strategia per il freno motore qualche settimana fa, ora era il turno del controllo di trazione. Perché non si può riscrivere in una settimana un software che è stato sviluppato in dodici mesi", continua Miller. "Ho anche provato un freno a mano diverso e ho quasi mandato in stallo la moto mentre tornavo ai box perché ho scambiato la leva per la frizione".

Per quanto riguarda le nuove regole di concessione, Miller è stupito del generoso trattamento riservato dalla Honda allo sviluppo gratuito del motore. "Loro hanno vinto una gara, noi no. Ciononostante, Honda ottiene molto, mentre noi non otteniamo nulla", si è meravigliato.

Risultati test MotoGP Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2. Binder, KTM, + 0,028 sec.

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431