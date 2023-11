Jack Miller: Alavanca do travão misturada com a embraiagem

Depois do azar que teve no Grande Prémio de Valência, onde caiu quando liderava a corrida, Jack Miller virou a sua atenção para o futuro e deu à equipa Red Bull KTM algum trabalho de casa para a próxima época no teste de MotoGP de terça-feira.

Claramente visível no novo protótipo KTM de Jack Miller, com pintura de camuflagem, era um design aerodinâmico mais largo, mais inclinado e de aspeto geralmente futurista. Outros pormenores, como um sistema de gestão do motor modificado tendo em conta os novos regulamentos, segundo os quais a gasolina de competição deve conter um mínimo de 40% de combustível sintético a partir de 2024, permaneceram ocultos a olho nu.

Miller, tal como muitos dos seus colegas de MotoGP, suspirou por causa do vento forte, mas mesmo assim conseguiu fazer um grande trabalho e terminou o dia em nono lugar, a 0,648 segundos do líder.

"O vento estava mau, mas de resto foi um bom dia. Trabalhámos em algumas coisas e agora temos uma direção aproximada para o próximo ano e para o que tem de ser feito durante o inverno", resumiu o australiano na sua habitual forma sucinta.

Ele estava relutante em entrar em detalhes sobre a nova aerodinâmica do RC16. "Tem vantagens e desvantagens, como a maioria das ajudas aerodinâmicas. Deixámos a nova aerodinâmica ligada durante todo o dia, simplesmente porque queríamos recolher o máximo de dados possível. Acredito firmemente no método de aprender a entender completamente uma forma aerodinâmica específica, porque só então é possível tirar as conclusões certas e melhorá-la ainda mais."

Miller ainda não revelou exatamente quais são as vantagens desta forma aerodinâmica - só quando lhe perguntaram novamente é que ele concordou que se trata de aderência adicional e melhor comportamento em curva. "Esse é o ponto positivo. Os pontos negativos incluem a rotação do pneu traseiro e os ventos cruzados, que sempre nos causaram problemas", explicou Miller. "Mas é sempre o caso da aerodinâmica. Temos de tentar destilar os pontos positivos e incorporar esse conhecimento noutra nova versão."

Entre os outros detalhes que Miller e a sua equipa analisaram estão as ajudas electrónicas à condução. "Temos uma filosofia completamente nova no que diz respeito à gestão da eletrónica. Já mudámos a estratégia do travão motor há algumas semanas, agora foi a vez do controlo de tração. Porque não se pode reescrever um software que foi desenvolvido ao longo de doze meses numa semana", continua Miller. "Também experimentei um travão de mão diferente e quase parei a moto no regresso às boxes porque confundi esta alavanca com a embraiagem."

No que diz respeito às novas regras de concessão, Miller está espantado com o tratamento generoso da Honda no desenvolvimento gratuito de motores. "Eles ganharam uma corrida, nós não. No entanto, a Honda recebe muito - e nós não recebemos nada", admirou-se.

Resultados do teste de MotoGP de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431