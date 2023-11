Fabio Quartararo espère que Yamaha sera différent en 2024

Ces dernières années, Yamaha et Honda ont perdu la course à l'innovation technique face aux constructeurs européens de MotoGP. Fabio Quartararo estime qu'ils en sont désormais conscients.

"Nous avions beaucoup de travail à faire sur la nouvelle moto", a raconté Fabio Quartararo après le premier test hivernal à Valence, qui se sentait nettement mieux mardi que pendant les jours fiévreux précédents. "Nous avons fait un pas en avant avec l'aérodynamique, mais cela a quelque peu modifié l'équilibre de la moto. Nous n'avons pas eu assez de temps pour l'ajuster, car nous avons commencé une heure plus tard le matin. Il faut d'abord fabriquer un pack aérodynamique en carbone, c'était un prototype. De plus, nous devons modifier de nombreux détails. Je m'attendais à mieux - nous sommes encore loin des meilleurs. Aussi loin qu'avant. Un point est la trop forte tendance au wheelie, un autre est que nous aimerions améliorer le turning via le package aéro. Nous avons également essayé un nouveau châssis, qui n'est pas vraiment génial. Le moteur est un peu meilleur, mais très similaire à celui de cette année. Pour mieux utiliser les aides aérodynamiques, il faut plus de puissance moteur".

Le Français a perdu 0,769 sec sur le meilleur temps de Maverick Vinales (Aprilia). La configuration avec laquelle il participera aux tests de Sepang début février n'est pas encore connue.

Yamaha obtient pour la saison prochaine la concession de pouvoir tester davantage en raison des nouvelles règles de concession. "Nous serons six jours en Malaisie, nous aurons suffisamment de temps pour tout essayer", a raconté Quartararo. "Il fera alors beaucoup plus chaud et il n'y aura pas autant de vent qu'à Valence".

Les constructeurs japonais Yamaha et Honda, qui n'ont pas réussi, recevront également des moteurs supplémentaires pour 2024. Davantage de jours d'essais et de moteurs suffiront-ils pour revenir au sommet ? "Je ne sais pas", a fait remarquer le champion du monde 2021, "l'important pour moi est d'abord de réduire l'écart - il est trop important. Espérons que les trois jours de tests supplémentaires en Malaisie nous permettront de nous rapprocher au Qatar. Yamaha a changé de mentalité, ils travaillent désormais plus comme les Européens. Nous voulons que tout aille plus vite. Il sera important de voir comment nous pouvons améliorer la moto entre février et juillet, certaines nouveautés doivent arriver extrêmement vite - c'est la clé. Nous verrons alors ce qu'il en est vraiment de leur attitude".

Résultats des tests MotoGP de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431