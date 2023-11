Fabio Quartararo spera che nel 2024 la Yamaha faccia un altro passo avanti.

"Abbiamo avuto molto lavoro da fare sulla nuova moto", ha dichiarato Fabio Quartararo dopo il primo test invernale a Valencia, che martedì si è sentito molto meglio rispetto ai febbrili giorni precedenti. "Abbiamo fatto un passo avanti con l'aerodinamica, ma questo ha cambiato un po' il bilanciamento della moto. Non abbiamo avuto abbastanza tempo per adattarlo perché abbiamo iniziato un'ora più tardi al mattino. Prima di tutto, abbiamo dovuto produrre un pacchetto aerodinamico in carbonio, che era un prototipo. Abbiamo anche dovuto modificare molti dettagli. Mi aspettavo di più: siamo ancora molto lontani dai primi. La stessa distanza di prima. Un punto è l'eccessiva tendenza all'impennata, un altro è che vorremmo migliorare la sterzata attraverso il pacchetto aerodinamico. Abbiamo anche provato un nuovo telaio, che non è il massimo. Il motore è leggermente migliore, ma molto simile a quello di quest'anno. Per sfruttare meglio gli aiuti aerodinamici, è necessaria una maggiore potenza del motore".

Il francese ha perso 0,769 secondi rispetto al miglior tempo di Maverick Vinales (Aprilia), ma non è ancora chiaro quale configurazione utilizzerà per i test di Sepang di inizio febbraio.

La Yamaha ha ottenuto la concessione di poter effettuare un maggior numero di test nella prossima stagione grazie alle nuove regole di concessione. "Saremo in Malesia per sei giorni, il che ci darà abbastanza tempo per provare tutto", ha detto Quartararo. "Sarà molto più caldo e meno ventoso che a Valencia".

Anche i produttori giapponesi Yamaha e Honda, che non hanno avuto successo, riceveranno altri motori per il 2024. Saranno sufficienti più giorni di test e più motori per tornare al vertice? "Non lo so", ha detto il campione del mondo 2021, "la cosa importante per me è ridurre il divario, che è troppo grande. Spero che i tre giorni in più di test in Malesia ci permettano di essere più vicini in Qatar. La Yamaha ha cambiato mentalità, ora lavora più come gli europei. Vogliamo che tutto sia più veloce. L'importante sarà capire come riusciremo a migliorare la moto tra febbraio e luglio: alcune innovazioni devono arrivare con estrema rapidità, questa è la chiave. Poi vedremo quale sarà il loro atteggiamento".

Risultati test MotoGP Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2. Binder, KTM, + 0,028 sec.

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4° Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431