Fabio Quartararo espera que a Yamaha tenha um ritmo diferente em 2024

"Tivemos muito trabalho para fazer com a nova moto", disse Fabio Quartararo após o primeiro teste de inverno em Valência, que se sentiu muito melhor na terça-feira do que nos dias febris anteriores. "Demos um passo em frente com a aerodinâmica, mas isso alterou um pouco o equilíbrio da moto. Não tivemos tempo suficiente para ajustar isto porque começámos uma hora mais tarde de manhã. Antes de mais, tivemos de produzir um pacote aerodinâmico em carbono, que era um protótipo. Também tivemos de alterar muitos pormenores. Esperava mais - ainda estamos muito longe dos primeiros classificados. A mesma distância de antes. Um ponto é a tendência excessiva para o wheelie, outro é que gostaríamos de melhorar as curvas através do pacote aerodinâmico. Também experimentámos um novo chassis, que não é muito bom. O motor está um pouco melhor, mas é muito semelhante ao deste ano. Para tirar melhor partido das ajudas aerodinâmicas, é preciso mais potência do motor."

O francês perdeu 0,769 segundos em relação ao melhor tempo de Maverick Vinales (Aprilia), mas ainda não está claro qual a configuração que vai utilizar no teste de Sepang, no início de fevereiro.

A Yamaha recebeu a concessão de poder testar mais na próxima época devido às novas regras de concessão. "Estaremos na Malásia durante seis dias, o que nos dará tempo suficiente para experimentar tudo", disse Quartararo. "Vai ser muito mais quente e não tão ventoso como em Valência."

Os fabricantes japoneses Yamaha e Honda, que não tiveram sucesso, também receberão motores adicionais para 2024. Será que mais dias de testes e mais motores serão suficientes para regressar ao topo? "Não sei", disse o Campeão do Mundo de 2021. "O importante para mim, em primeiro lugar, é reduzir a diferença - é demasiado grande. Espero que os três dias extras de testes na Malásia garantam que estejamos mais próximos no Qatar. A Yamaha mudou a sua mentalidade, agora trabalham mais como os europeus. Queremos que tudo seja mais rápido. O importante será a forma como podemos melhorar a moto entre fevereiro e julho, algumas inovações têm de surgir muito rapidamente - essa é a chave. Depois veremos qual é a atitude deles."

Resultados do teste de MotoGP de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093

4º Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431