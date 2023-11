Marc Márquez: intervento all'avambraccio dopo il test di Valencia



di Nora Lantschner - Traduzione automatica da Tedesco

Instagram/@marcmarquez93

Il nuovo arrivato in casa Gresini Ducati, Marc Márquez, si è sottoposto mercoledì a un'operazione per contrastare i disturbi della "pompa del braccio" ed essere pronto per il Campionato del Mondo MotoGP 2024.

