Enea Bastianini (Ducati): Lo que Marc ya está haciendo mejor

"Estoy contento porque me voy al descanso con buenas sensaciones. Mi primera impresión de la nueva moto fue mejor enseguida. La diferencia con la moto 2023 no es grande, pero es mejor", ha subrayado Enea Bastianini. "En primer lugar, hemos hecho cambios en la puesta a punto porque no he tenido la oportunidad de probar nada durante la temporada. Esto por sí solo ha resuelto algunos de nuestros problemas. Además, la nueva moto funciona un poco mejor en todas partes. Eso es bueno. Pecco y yo probamos algunas cosas diferentes, y el 80% de las cosas que probé funcionaron".

Sin embargo, el piloto oficial de Ducati aún ve margen de mejora, sobre todo en la fase de frenada. "Hemos mejorado en términos de giro, pero todavía tenemos que mejorar un poco en la entrada en curva. Sigue siendo un punto un poco crítico. Sin duda necesito el test de Sepang para eso, pero ya tenemos una idea clara y también la comparación con los datos de Pecco de esta fase. Es algo que probaré en Sepang. También habría sido importante para mí perseguir tiempos en Valencia, pero con el viento las condiciones no eran las adecuadas para ello", ha dicho Enea con vistas al octavo puesto y a 0.543 segundos del mejor tiempo de test de Maverick Viñales (Aprilia).

Después de sus cuatro victorias y su tercer puesto en el Campeonato del Mundo de 2022, Bastianini cambió de la GP21 a la GP23 cuando fue ascendido del Gresini Racing al equipo oficial desde Borgo Panigale hace un año. El cambio fue difícil para el italiano durante mucho tiempo, en parte porque estuvo fuera de combate durante dos meses y medio justo al principio de la temporada debido a una fractura en el omóplato.

El cambio de la GP23 a la GP24 resultó menos arduo. "Sí, porque la diferencia es menor que entre la GP21 y la GP23. En algunos aspectos, sin embargo, también hemos vuelto un poco en la dirección de la GP21. El motor es fuerte y, como he dicho, en general la moto era un poco mejor en todas partes", afirmó el italiano de 25 años.

La atención en el test de Valencia también se centró en un recién llegado a la GP23, el seis veces campeón de MotoGP Marc Márquez, que terminó su primer día de trabajo como piloto de Gresini Ducati en cuarto lugar. Bastianini también observó de cerca a su nuevo compañero de marca: "Su estilo fue realmente bueno desde el principio. Pilota un poco como yo esperaba. Se ha acostumbrado enseguida a la moto y no ha tardado mucho en adaptarse. Creo que será una espina clavada en 2024". Si esta temporada ya ha sido complicada, la próxima lo será aún más para todos", añade con una sonrisa. "Pero también habrá otras sorpresas".

Aunque Enea no coincidió con Marc en la pista, sí echó un vistazo a los datos del ocho veces campeón del mundo. "No era lo más urgente, pero cuando vi que tenía buenas sensaciones y que habíamos solucionado un poco nuestros problemas, tuve curiosidad por ver lo que hacía, y toma la curva 8 como ningún otro piloto de Ducati. La toma muy rápido, como si no estuviera frenando, pero sobre todo gira muy rápido. Así que ya puedes ver que es más rápido que nosotros en ciertos puntos. Pero su vuelta era, por supuesto, una persecución de tiempos".

También destacó el debut en MotoGP del Campeón del Mundo de Moto2, Pedro Acosta. "He visto a Pedro a mitad de la sesión, su estilo de pilotaje es súper agradable. Ya es rápido y probablemente será competitivo desde la primera carrera. Tiene una pinta fantástica", dijo Bastianini, elogiando al debutante del GASGAS Factory Racing Tech3 Team.

Resultados del test de Valencia (28 de noviembre):

1º Viñales, Aprilia, 1'29.253 min

2º Binder, KTM, + 0.028 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.093 seg.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0.171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0.263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0.385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.409

8º Bastianini, Ducati, + 0.543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0.703

11º Bagnaia, Ducati, + 0.717

12º Quartararo, Yamaha, + 0.769

13º Mir, Honda, + 0.798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.824

15º Martin, Ducati, + 0.899

16º Morbidelli, Ducati, + 0.953

17º Zarco, Honda, + 1.030

18º Acosta, KTM, + 1.223

19º Rins, Yamaha, + 1.311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21º Nakagami, Honda, + 1.723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23º Savadori, Aprilia, + 3.431