Enea Bastianini (Ducati) : Ce que Marc fait déjà mieux

Enea Bastianini s'est montré satisfait de ses sensations sur la nouvelle Ducati après le test d'un jour à Valence. En vue de 2024, il a également jeté un regard plus attentif sur Marc Márquez et Pedro Acosta.

"Je suis heureux parce que je pars avec un bon sentiment. La première impression de la nouvelle moto a été meilleure dès le début. La différence avec la moto 2023 n'est pas énorme, mais elle est meilleure", a souligné Enea Bastianini. "Tout d'abord, nous avons apporté des modifications au set-up, car je n'ai jamais eu l'occasion de faire un test et d'essayer quelque chose pendant la saison. Rien qu'avec cela, nous avons résolu certains de nos problèmes. De plus, la nouvelle moto fonctionne un peu mieux partout. C'est une bonne chose. Pecco et moi avons essayé quelques choses différentes - et 80 pour cent des choses que j'ai testées ont également fonctionné".

Le pilote officiel Ducati estime toutefois que des améliorations sont encore nécessaires, en particulier dans la phase de freinage. "Nous nous sommes améliorés au niveau du turning, mais nous devons encore nous améliorer un peu en entrée de virage. C'est encore un peu le point critique. Pour cela, j'ai certainement encore besoin du test de Sepang, mais nous avons déjà une idée claire et une comparaison avec les données de Pecco à ce stade. C'est quelque chose que je vais essayer à Sepang. Il aurait aussi été important pour moi de faire une chasse au chrono à Valence, mais avec le vent, les conditions n'étaient pas les bonnes", a déclaré Enea en évoquant la huitième place et les 0,543 seconde de retard sur le meilleur temps des essais de Maverick Viñales (Aprilia).

Après ses quatre victoires et sa troisième place au championnat du monde en 2022, Bastianini était passé de la GP21 à la GP23 lors de la promotion de Gresini Racing dans l'équipe d'usine de Borgo Panigale il y a un an. Le changement a longtemps été difficile pour l'Italien, notamment parce qu'il a été absent pendant deux mois et demi dès le début de la saison en raison d'une fracture de l'omoplate.

Le passage de la GP23 à la GP24 s'est avéré moins pénible. "Oui, parce que la différence est plus petite qu'entre la GP21 et la GP23. Mais d'une certaine manière, nous sommes aussi un peu revenus dans la direction de la GP21. Le moteur est puissant et, comme je l'ai dit, dans l'ensemble, la moto était un peu meilleure partout", a confirmé l'Italien de 25 ans.

Le sextuple champion de MotoGP Marc Márquez a terminé sa première journée de travail en tant que pilote Gresini-Ducati à la quatrième place. Bastianini a également observé de plus près son nouveau collègue de marque : "Son style était vraiment bon dès le départ. Il roule un peu comme je l'attendais. Il a tout de suite pris la moto en main et n'a pas mis longtemps à s'adapter. Je pense qu'il sera une épine dans le pied en 2024. Si cette saison a été compliquée, la prochaine le sera encore plus pour tout le monde", a-t-il ajouté en souriant. "Mais il y aura aussi d'autres surprises".

Si Enea n'a pas rencontré Marc sur la piste, il a en revanche regardé les données de l'octuple champion du monde. "Ce n'était pas le plus urgent, mais quand j'ai vu que j'avais un bon feeling et que nous avions un peu résolu nos problèmes, j'ai été curieux de voir ce qu'il faisait - et il prend le virage 8 comme aucun autre pilote Ducati. Il le prend vraiment vite, comme s'il ne freinait pas, et surtout, il change de direction très rapidement. On voit donc qu'il est plus rapide que nous à certains endroits. Mais son tour était bien sûr une course contre la montre".

Les débuts en MotoGP du champion du monde Moto2 Pedro Acosta ont également été remarquables. "J'ai vu Pedro à la moitié de la séance, son style de pilotage est super beau. Il est déjà rapide et sera probablement compétitif dès la première course. Il a l'air fantastique", a déclaré Bastianini en faisant l'éloge du rookie de l'équipe GASGAS Factory Racing Tech3.

Résultat du test de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431