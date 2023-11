Enea Bastianini (Ducati): Quello che Marc sta già facendo meglio

"Sono contento perché vado alla pausa con un buon feeling. La mia prima impressione sulla nuova bici è stata subito migliore. La differenza con la moto 2023 non è grande, ma è migliore", ha sottolineato Enea Bastianini. "Prima di tutto, abbiamo apportato modifiche all'assetto perché non ho mai avuto la possibilità di testare e provare nulla durante la stagione. Solo questo ha risolto alcuni dei nostri problemi. Inoltre, la nuova moto funziona un po' meglio ovunque. Questo è un bene. Io e Pecco abbiamo provato diverse cose, e l'80% di quelle che ho provato funzionano".

Tuttavia, il pilota della Ducati vede ancora margini di miglioramento, in particolare nella fase di frenata. "Siamo migliorati in termini di curve, ma dobbiamo ancora migliorare un po' in entrata di curva. Questo è ancora un punto critico. Per questo ho bisogno dei test di Sepang, ma abbiamo già un'idea chiara e anche il confronto con i dati di Pecco di questa fase. È una cosa che proverò a Sepang. Sarebbe stato importante per me anche inseguire i tempi a Valencia, ma con il vento non c'erano le condizioni per farlo", ha detto Enea in vista dell'ottavo posto e a 0,543 secondi dal miglior tempo di Maverick Viñales (Aprilia).

Dopo le quattro vittorie e il terzo posto nel Campionato del Mondo 2022, Bastianini è passato dalla GP21 alla GP23 quando un anno fa è stato promosso da Gresini Racing al team ufficiale di Borgo Panigale. Il passaggio è stato a lungo difficile per l'italiano, anche perché all'inizio della stagione è stato fuori gioco per due mesi e mezzo a causa della rottura di una scapola.

Il passaggio dalla GP23 alla GP24 si è rivelato meno arduo. "Sì, perché la differenza è minore rispetto a quella tra la GP21 e la GP23. Per certi aspetti, però, siamo anche tornati un po' indietro rispetto al GP21. Il motore è forte e, come ho detto, nel complesso la moto era un po' meglio ovunque", ha affermato il 25enne italiano.

L'attenzione del test di Valencia si è concentrata anche su un nuovo arrivato in sella alla GP23, il sei volte campione della MotoGP Marc Márquez, che ha concluso la sua prima giornata di lavoro come pilota Gresini Ducati al quarto posto. Bastianini ha anche dato un'occhiata più da vicino al suo nuovo collega di marca: "Il suo stile è stato davvero buono fin dall'inizio. Guida un po' come mi aspettavo. Ha preso subito confidenza con la moto e non ci ha messo molto ad adattarsi. Penso che sarà una spina nel fianco nel 2024. Se già questa stagione è stata complicata, la prossima lo sarà ancora di più per tutti", ha aggiunto con un sorriso. "Ma ci saranno anche altre sorprese".

Anche se Enea non ha incontrato Marc in pista, ha dato un'occhiata ai dati dell'otto volte campione del mondo. "Non era la cosa più urgente, ma quando ho visto che avevo un buon feeling e che avevamo risolto un po' i nostri problemi, ero curioso di vedere cosa faceva lui - e affronta la curva 8 come nessun altro pilota Ducati. La affronta molto velocemente, come se non stesse frenando, ma soprattutto gira molto velocemente. Quindi si vede già che in certi punti è più veloce di noi. Ma il suo giro era ovviamente una caccia al tempo".

Anche il debutto in MotoGP del campione del mondo Moto2 Pedro Acosta è stato notevole. "Ho visto Pedro a metà sessione, il suo stile di guida è molto bello. È già veloce e probabilmente sarà competitivo fin dalla prima gara. È fantastico", ha detto Bastianini, elogiando il debuttante del team GASGAS Factory Racing Tech3.

Risultati dei test di Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1'29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431