Enea Bastianini (Ducati): O que o Marc já está a fazer melhor

Enea Bastianini ficou satisfeito com as suas sensações na nova Ducati após o teste de um dia em Valência. Com vista a 2024, também observou de perto Marc Márquez e Pedro Acosta.

"Estou contente porque vou para a pausa com uma boa sensação. A minha primeira impressão da nova bicicleta foi logo melhor. A diferença em relação à moto 2023 não é grande, mas é melhor", sublinhou Enea Bastianini. "Em primeiro lugar, alterámos a afinação porque nunca tive a oportunidade de testar e experimentar nada durante a época. Só isso resolveu alguns dos nossos problemas. Além disso, a nova moto funciona um pouco melhor em todo o lado. Isso é ótimo. O Pecco e eu tentámos algumas coisas diferentes e 80 por cento das coisas que testei funcionaram."

No entanto, o piloto da Ducati Works ainda vê espaço para melhorias, particularmente na fase de travagem. "Melhorámos em termos de viragem, mas ainda temos de melhorar um pouco na entrada em curva. Esse ainda é um ponto crítico. Preciso certamente do teste de Sepang para isso, mas já temos uma ideia clara e também a comparação com os dados do Pecco desta fase. É algo que vou tentar fazer em Sepang. Também teria sido importante para mim perseguir os tempos em Valência, mas com o vento as condições não eram adequadas para isso," disse Enea com vista ao oitavo lugar e 0,543 segundos atrás do melhor tempo do teste de Maverick Viñales (Aprilia).

Após as quatro vitórias e o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 2022, Bastianini trocou a GP21 pela GP23 quando foi promovido da Gresini Racing para a equipa de fábrica da Borgo Panigale há um ano. A mudança foi difícil para o italiano durante muito tempo, em parte porque esteve fora de ação durante dois meses e meio logo no início da época devido a uma fratura da omoplata.

A mudança da GP23 para a GP24 provou ser menos árdua. "Sim, porque a diferença é menor do que entre a GP21 e a GP23. No entanto, em alguns aspectos, também voltámos um pouco na direção do GP21. O motor é forte e, como eu disse, no geral a moto estava um pouco melhor em todo o lado", afirmou o italiano de 25 anos.

As atenções no teste de Valência também estiveram viradas para um estreante na GP23, o hexacampeão de MotoGP Marc Márquez, que terminou o seu primeiro dia de trabalho como piloto da Gresini Ducati em quarto lugar. Bastianini também viu de perto o seu novo colega de marca: "O seu estilo foi muito bom desde o início. Ele pilota um pouco como eu esperava. Ele começou a lidar com a mota imediatamente e não demorou muito tempo a adaptar-se. Penso que será um espinho na carne em 2024. Se esta época já foi complicada, a próxima será ainda mais complicada para todos. "Mas também haverá outras surpresas.

Embora Enea não se tenha encontrado com Marc na pista, deu uma vista de olhos aos dados do oito vezes campeão do mundo. "Não era a coisa mais urgente, mas quando vi que tinha uma boa sensação e que tínhamos resolvido um pouco os nossos problemas, fiquei curioso para ver o que ele estava a fazer - e ele faz a curva 8 como nenhum outro piloto da Ducati. Faz a curva muito depressa, como se não estivesse a travar, mas acima de tudo vira muito depressa. Por isso, já se pode ver que ele é mais rápido do que nós em certos pontos. Mas a volta dele foi, naturalmente, uma perseguição ao tempo."

A estreia no MotoGP do Campeão do Mundo de Moto2, Pedro Acosta, também foi notável. "Vi o Pedro a meio da sessão, o seu estilo de condução é muito bom. Ele já é rápido e provavelmente vai ser competitivo desde a primeira corrida. Ele está fantástico," disse Bastianini, elogiando o estreante da GASGAS Factory Racing Tech3 Team.

Resultados do teste de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1'29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431