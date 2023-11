El debut de Pedro Acosta en MotoGP: "Mejor de lo que soñaba"

Aunque Pedro Acosta solo tiene 19 años, las expectativas son altas para el novato de MotoGP. Después de todo, ganó el título de Moto3 directamente en 2021 con el mejor debut en el Campeonato del Mundo de todos los tiempos. Luego, en Moto2, sustituyó nada menos que a Marc Márquez el año pasado como el ganador más joven de un GP y esta temporada también como el campeón del mundo más joven de la categoría, que existe desde 2010.

En su debut sobre la RC16 con los colores del GASGAS Factory Racing Tech3 Team el martes en Valencia, el adolescente mantuvo el mejor tiempo marcado por Maverick Viñales (Aprilia ) con una diferencia de 1.223 segundos.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que Acosta estuviera también luchando por el título en la categoría reina, respondió entre risas: "Espero que no demasiado". Pero luego, en su planteamiento ponderado y, para su edad, muy maduro, dijo: "No vamos a hablar ahora del campeonato del mundo, porque sería estúpido después de un día de pruebas. No voy a hablar de mí ahora, voy a hablar de la moto: va a ser muy competitiva, no sé si el año que viene o el siguiente, pero estoy convencido de que será muy competitiva muy pronto. No te puedes imaginar cuánta gente está trabajando en la moto".

De hecho, este fue el aspecto que más impresionó al Campeón del Mundo de Moto2 en su primer día en el garaje GASGAS-Tech3. "Me ha sorprendido mucho la cantidad de gente que hay y los comentarios que se escuchan nada más entrar en boxes. Por eso estaba bastante nervioso cuando entré en boxes por primera vez", admitió con una sonrisa. "Pero ha sido agradable ver cuánto apoyo recibimos de la fábrica y cuánta gente con los colores de KTM está también en nuestros boxes para escucharme y ayudarme a pilotar esta moto".

Acosta pareció sentirse rápidamente cómodo sobre la moto grande. "He disfrutado mucho", comentó entusiasmado. "Es cierto que no me gusta ser 20º, pero es un buen resultado para el primer día", dijo, refiriéndose a su 18º puesto en la tabla de tiempos del test de un día de Valencia.

"Ha sido mejor de lo que había soñado", ha sido la valoración de Pedro tras su debut en MotoGP. "También hay que ser realistas. No puedo venir aquí y decir: 'Voy a pulverizar el récord de vuelta'. Estoy muy contento de que mi diferencia haya estado entre 1 y 1,7 segundos durante todo el día. Ese margen me ha ido muy bien. También se ve que si mejoro unas décimas, puedo acercarme al top 10. La diferencia del primero al último no es tan grande. Pero es que las pequeñas cosas marcan grandes diferencias. Por ejemplo, en mi última vuelta rápida iba 0,6 segundos por detrás al entrar en el tercer sector, pero luego lo perdí todo en el último sector. Son cosas que tenemos que entender. Pero ha sido un primer día muy bueno".

Una caída al final de la carrera no cambió nada. "La caída se produjo porque cometí un error en la primera curva. Luego tuve un bamboleo entre las curvas 1 y 2 y estaba demasiado a la izquierda para tomar la segunda curva", explicó Acosta. "Pero si soy sincero, antes vi a Maverick y a Rins con una velocidad loca en las curvas y pensé: 'Yo también puedo hacer eso'".

"No pasó nada. Ahora sabemos que sería mejor esperar una vuelta más y caerse así. Para ser sincero, fue completamente culpa mía. Pero también fue bueno entender lo que no puedo hacer", añadió el supertalento español.

Resultados del test de Valencia (28 de noviembre):

1º Viñales, Aprilia, 1'29.253 min

2º Binder, KTM, + 0.028 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.093 s

4. Marc Márquez, Ducati, + 0.171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0.263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0.385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0.409

8º Bastianini, Ducati, + 0.543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0.703

11º Bagnaia, Ducati, + 0.717

12º Quartararo, Yamaha, + 0.769

13º Mir, Honda, + 0.798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0.824

15º Martin, Ducati, + 0.899

16º Morbidelli, Ducati, + 0.953

17º Zarco, Honda, + 1.030

18º Acosta, KTM, + 1.223

19º Rins, Yamaha, + 1.311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21º Nakagami, Honda, + 1.723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23º Savadori, Aprilia, + 3.431