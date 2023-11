Les débuts de Pedro Acosta en MotoGP : "Mieux que rêvé".

Bien que Pedro Acosta n'ait que 19 ans, les attentes envers le débutant en MotoGP sont élevées. Après tout, il a conquis le titre en Moto3 en 2021 en faisant les meilleurs débuts de tous les temps en championnat du monde. Dans la catégorie Moto2, il a ensuite succédé à Marc Márquez en tant que plus jeune vainqueur de GP l'année dernière et, cette saison, en tant que plus jeune champion du monde de la catégorie qui existe depuis 2010.

Pour ses débuts sur la RC16 sous les couleurs du team GASGAS Factory Racing Tech3, l'adolescent a tenu la dragée haute à Maverick Viñales (Aprilia) mardi à Valence, avec 1,223 seconde de retard sur le meilleur temps des essais.

A la question de savoir combien de temps il faudrait à Acosta pour se battre pour le titre dans la catégorie reine, il a lui-même répondu en riant : "J'espère que ce ne sera pas trop long". Mais il a ensuite maintenu son approche réfléchie et très mature pour son âge : "Nous n'allons pas parler du championnat du monde maintenant, parce que ce serait stupide après une journée de tests. Je ne vais pas parler de moi maintenant, mais de la moto : elle sera tellement compétitive - je ne sais pas si ce sera le cas l'année prochaine ou l'année suivante, mais je suis convaincu qu'elle sera très rapidement très compétitive. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui travaillent sur cette moto".

C'est effectivement l'aspect qui a le plus impressionné le champion du monde Moto2 lors de sa première journée dans le box GASGAS-Tech3. "J'ai été vraiment surpris par le nombre de personnes qui sont là et qui écoutent les commentaires dès que vous arrivez au box. J'étais donc assez nerveux lorsque je me suis arrêté pour la première fois au stand", a-t-il avoué en souriant. "Mais c'était bien de voir le soutien que nous recevons de l'usine et le nombre de personnes aux couleurs de KTM qui sont aussi dans notre box pour écouter et m'aider à piloter cette moto".

Acosta a semblé se sentir rapidement à l'aise sur la grosse moto. "J'ai vraiment apprécié", s'est-il enthousiasmé. "C'est vrai que je n'aime pas être 20e, mais pour le premier jour, c'est un bon résultat", a-t-il fait référence à sa 18e place sur la feuille de temps du test d'une journée à Valence.

"C'était mieux que ce dont j'avais rêvé", a déclaré Pedro en guise de bilan après ses débuts en MotoGP. "Nous devons aussi être réalistes. Je ne peux pas venir ici en disant : 'Je vais détruire le record du tour'. Je suis super content que mon retard ait été compris entre 1 et 1,7 seconde tout au long de la journée. Cette zone était super pour moi. Comme vous pouvez le constater, si je m'améliore de quelques dixièmes, je peux me rapprocher du top 10. La différence entre le premier et le dernier n'est pas si grande. Mais le fait est que de petites choses peuvent faire de grandes différences. Par exemple, lors de mon dernier tour volant, j'étais à 0,6 seconde jusqu'au troisième secteur, mais j'ai tout perdu dans le dernier secteur. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Mais c'était une très bonne première journée".

Même une chute ultérieure n'y a rien changé. "La chute s'est produite parce que j'ai fait une erreur au virage 1. Ensuite, j'ai eu une secousse entre les virages 1 et 2 et j'étais trop à gauche pour passer le deuxième virage", a expliqué Acosta. "Mais si je suis honnête, j'avais vu auparavant Maverick et Rins avec une vitesse de virage folle et je me suis dit : 'Je peux le faire aussi'".

"Il ne s'est rien passé. Nous savons maintenant qu'il est peut-être préférable d'attendre un tour de plus, donc de tomber comme ça. Honnêtement, c'était complètement de ma faute. Mais c'était aussi bien de comprendre ce que je ne pouvais pas faire", a complété le super talent espagnol.

Résultat du test de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431