Il debutto di Pedro Acosta in MotoGP: "Meglio di quanto immaginassi".

Anche se Pedro Acosta ha solo 19 anni, le aspettative sono alte per il debuttante della MotoGP. Dopo tutto, ha vinto subito il titolo della Moto3 nel 2021, con il miglior debutto di tutti i tempi nel Campionato del Mondo. Nella classe Moto2 ha poi sostituito nientemeno che Marc Márquez l'anno scorso come il più giovane vincitore di un GP e in questa stagione anche come il più giovane campione del mondo della categoria, che esiste dal 2010.

Al suo debutto in sella alla RC16 con i colori del Team GASGAS Factory Racing Tech3 martedì a Valencia, l'adolescente ha mantenuto il miglior tempo di Maverick Viñales (Aprilia ) con un distacco di 1,223 secondi.

Quando gli è stato chiesto quanto tempo sarebbe passato prima che Acosta potesse lottare per il titolo nella classe regina, ha risposto con una risata: "Spero non troppo a lungo". Ma poi, con il suo approccio ponderato e, per la sua età, molto maturo, ha detto: "Non parleremo del campionato del mondo ora, perché sarebbe stupido dopo una giornata di test. Non parlerò di me ora, ma della moto: sarà così competitiva - non so se l'anno prossimo o quello dopo, ma sono convinto che lo sarà molto rapidamente. Non potete immaginare quante persone stiano lavorando sulla moto".

Questo è stato in effetti l'aspetto che più ha impressionato il campione del mondo della Moto2 nel suo primo giorno nel garage di GASGAS-Tech3. "Sono rimasto davvero sorpreso da quanta gente c'è e ascolta i commenti non appena si entra nei box. Ero quindi piuttosto nervoso quando mi sono fermato ai box per la prima volta", ha ammesso con un sorriso. "Ma è stato bello vedere quanto supporto riceviamo dalla fabbrica e quante persone con i colori KTM sono presenti nei nostri box per ascoltare e aiutarmi a guidare questa moto".

Acosta è sembrato subito a suo agio sulla moto di grossa cilindrata. "Mi sono davvero divertito", ha commentato entusiasta. "È vero che non mi piace essere ventesimo, ma è un buon risultato per il primo giorno", ha detto, riferendosi al suo 18° posto nella classifica dei tempi del test di Valencia di un giorno.

"È stato meglio di quanto avessi sognato", è stata la valutazione di Pedro dopo il suo debutto in MotoGP. "Dobbiamo anche essere realistici. Non posso venire qui e dire: 'Distruggerò il record sul giro'. Sono molto contento che il mio distacco sia stato tra 1 e 1,7 secondi per tutta la giornata. Questo intervallo è stato ottimo per me. Si vede anche che se miglioro di qualche decimo, posso avvicinarmi alla top 10. La differenza tra il primo e l'ultimo non è così grande. Ma le piccole cose fanno grandi differenze. Per esempio, nel mio ultimo giro di lancio avevo un ritardo di 0,6 secondi nel terzo settore, ma poi ho perso tutto nell'ultimo settore. Sono cose che dobbiamo capire. Ma è stata una prima giornata molto buona".

Una caduta tardiva non ha cambiato le cose. "La caduta è avvenuta perché ho commesso un errore alla prima curva. Poi ho avuto un'oscillazione tra le curve 1 e 2 ed ero troppo a sinistra per fare la seconda curva", ha spiegato Acosta. "Ma se devo essere sincero, prima ho visto Maverick e Rins con una velocità in curva pazzesca e mi sono detto: 'Posso farlo anch'io'".

"Non è successo nulla. Ora sappiamo che sarebbe stato meglio aspettare un altro giro e cadere così. Ad essere onesti, è stata completamente colpa mia. Ma è stato anche utile per capire cosa non posso fare", ha aggiunto il super talento spagnolo.

Risultati dei test di Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1'29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431