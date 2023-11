A estreia de Pedro Acosta no MotoGP: "Melhor do que eu sonhava

O estreante da GASGAS-Tech3, Pedro Acosta, sentiu-se visivelmente confortável no seu primeiro dia com o RC16 no teste de Valência. Ao mesmo tempo, porém, ele também alertou: "Temos que ser realistas".

Embora Pedro Acosta tenha apenas 19 anos, as expectativas são elevadas para o estreante no MotoGP. Afinal, ele ganhou o título de Moto3 logo de cara em 2021 com a melhor estreia de todos os tempos no Campeonato Mundial. Na classe Moto2, ele substituiu ninguém menos que Marc Márquez no ano passado como o mais jovem vencedor do GP e nesta temporada também como o mais jovem campeão mundial na categoria, que existe desde 2010.

Na sua estreia na RC16 com as cores da GASGAS Factory Racing Tech3 Team, na terça-feira em Valência, o jovem manteve o melhor tempo de Maverick Viñales (Aprilia ) com uma diferença de 1,223 segundos.

Quando lhe perguntaram quanto tempo demoraria até Acosta estar também a lutar pelo título na categoria rainha, respondeu com uma gargalhada: "Espero que não demore muito tempo". Mas depois, na sua abordagem ponderada e, para a sua idade, muito madura, disse: "Não vamos falar do campeonato do mundo agora, porque isso seria estúpido depois de um dia de testes. Não vou falar de mim agora, vou falar da mota: vai ser muito competitiva - não sei se será no próximo ano ou no ano seguinte, mas estou convencido de que será muito competitiva muito rapidamente. Não se pode imaginar quantas pessoas estão a trabalhar na moto".

Este foi, de facto, o aspeto que mais impressionou o Campeão do Mundo de Moto2 no seu primeiro dia na garagem da GASGAS-Tech3. "Fiquei realmente surpreendido com a quantidade de pessoas que estão lá e que ouvem os comentários assim que entramos nas boxes. Por isso, estava bastante nervoso quando parei nas boxes pela primeira vez", admitiu com um sorriso. "Mas foi bom ver o apoio que recebemos da fábrica e quantas pessoas com as cores da KTM também estão nas boxes para me ouvir e ajudar a conduzir esta moto."

Acosta rapidamente pareceu sentir-se confortável na moto grande. "Eu realmente gostei," ele se entusiasmou. "É verdade que não gosto de ser 20º, mas é um bom resultado para o primeiro dia", disse ele, referindo-se ao seu 18º lugar na tabela de tempos do teste de um dia em Valência.

"Foi melhor do que eu sonhava," foi a avaliação de Pedro após sua estréia na MotoGP. "Também temos de ser realistas. Não posso chegar aqui e dizer: 'Vou bater o recorde de volta'. Estou muito contente por a minha diferença ter estado entre 1 e 1,7 segundos ao longo do dia. Essa margem foi óptima para mim. Também se pode ver que se melhorar alguns décimos, posso aproximar-me dos 10 primeiros. A diferença do primeiro para o último não é assim tão grande. Mas o facto é que as pequenas coisas fazem grandes diferenças. Por exemplo, na minha última volta de pilotagem estava 0,6 segundos atrás quando entrei no terceiro sector, mas depois perdi tudo no último sector. São coisas que temos de compreender. Mas foi um primeiro dia muito bom".

Um acidente no final do dia não mudou nada. "A queda aconteceu porque cometi um erro na curva 1. Depois tive uma oscilação entre as curvas 1 e 2 e estava demasiado à esquerda para fazer a segunda curva", explicou Acosta. "Mas, para ser honesto, vi o Maverick e o Rins com uma velocidade louca em curva e pensei para mim próprio: 'Também consigo fazer isso'."

"Não aconteceu nada. Agora sabemos que pode ser melhor esperar mais uma volta e cair assim. Para ser honesto, a culpa foi totalmente minha. Mas também foi bom perceber o que não posso fazer", acrescentou o super talento espanhol.

Resultados dos testes de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1'29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431