Bezzecchi no es partidario del falso bienhechorismo

Tras el incidente con Marc Márquez en la última carrera de la temporada, Marco Bezzecchi dejó clara su postura y . El italiano de 25 años tampoco ocultó que se había enfrentado al ocho veces campeón del mundo en el camión.

Sin embargo, no quiso aceptar los informes que surgieron después de que "Bez" había proferido insultos crueles mientras estaba borracho. Por eso, tras la prueba de Valencia, lo dejó claro: "No quiero hablar demasiado de ello, porque nos dijimos cosas en privado. Pero he leído artículos que dicen que le dije cosas feas. Pero no fue así. Le dije lo que pensaba, por supuesto, y ya sabes cómo soy. Le dije lo que me parecía correcto, y él hizo lo mismo. Pero he leído cosas muy malas que no se las desearía ni a mi peor enemigo. No soy esa clase de persona".

"Pero soy alguien que tiene las pelotas de acercarse a él y decirle lo que pienso", prosiguió el medallista de bronce del Mooney VR46 Racing Team. "Lo hice porque es lo que hago con todo el mundo. Digo lo que pienso y no me importa lo que digan los demás. Pero leer esta grosería fue algo realmente desagradable desde mi punto de vista, y para ser honesto era innecesario porque simplemente no es verdad."

Sin embargo, Bez volvería a enfrentarse a un colega de MotoGP en casos similares. "Así es como lo hago. Creo que el falso buenismo es una mierda. Desde mi punto de vista, es correcto que abordemos las cosas como son. Todos somos rivales. Está claro que siempre existirá esa rivalidad y por eso no puedes llevarte bien con todo el mundo. Si luego pretendes ser amigo, desde mi punto de vista es peor. Así que prefiero decir lo que pienso".

Resultados carrera MotoGP Valencia (26/11):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 vueltas en 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 seg.

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 vueltas abajo

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 vueltas perdidas

- Enea Bastianini (I), Ducati, a 9 vueltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 vueltas.

- Marc Márquez (E), Honda, a 5 vueltas

- Jorge Martín (E), Ducati, a 5 vueltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primera vuelta no completada



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 vueltas en 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0.190 seg.

3º Marc Márquez, Honda, +2.122

4º Viñales, Aprilia, +3.106

5º Bagnaia, Ducati, +4.253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7º Bezzecchi, Ducati, +4.502

8º Alex Márquez, Ducati, +5.578

9º Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11º Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12º Miller, KTM, +8.098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14º Pol Espargaró, KTM, +12.453

15º Bastianini, Ducati, +12.599

16º Nakagami, Honda, +13.787

17º Marini*, Ducati, +13.887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19º Rins, Honda, +20.378

20º Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 vueltas abajo



*= 3 segundos de penalización (infracción de presión de neumáticos)

Clasificación final del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 39 carreras:

1. Bagnaia, 467 puntos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 85. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 700 puntos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 653 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.