Bezzecchi n'est pas un fan de la fausse bien-pensance

Marco Bezzecchi, le protégé de VR46, ne change pas d'avis : il dit ouvertement ce qu'il pense et n'a pas besoin d'être ami avec tout le monde. Mais il a tout de même tenu à apporter quelques précisions sur ce qui s'est passé avec Marc Márquez après le GP de Valence.

Après l'incident avec Marc Márquez lors de la dernière course de la saison, Marco Bezzecchi a clairement pris position en . L'Italien de 25 ans n'a pas non plus caché avoir interpellé l'octuple champion du monde dans le camion.

Il n'a toutefois pas voulu laisser passer les informations selon lesquelles "Bez" aurait proféré des insultes en état d'ébriété. Après le test de Valence, il a donc précisé : "Je ne veux pas trop en parler parce que nous nous sommes dit des choses en privé. Mais j'ai lu des articles qui disaient que je lui avais dit des choses horribles. Mais ce n'était pas le cas. Je lui ai bien sûr dit ce que je pensais, et vous connaissez ma façon de faire. Je lui ai dit ce que je pensais être juste - et il a fait de même. Mais j'ai lu des choses vraiment très mauvaises, que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Je ne suis pas ce genre de personne".

"Mais je suis quelqu'un qui a les couilles d'aller le voir et de lui dire ce que je pense", a poursuivi le troisième du championnat du monde de l'équipe Mooney VR46 Racing. "Je l'ai fait parce que c'est ce que je fais avec tout le monde. Je dis ce que je pense et je me moque de ce que les autres en disent. Mais de mon point de vue, lire ces méchancetés a vraiment été une chose déplaisante qui, honnêtement, n'était pas nécessaire parce que cela ne correspond tout simplement pas à la vérité".

Mais Bez n'hésiterait pas à confronter un collègue de MotoGP dans des cas similaires. "Je fais comme ça. La fausse bienveillance, je trouve ça nul. De mon point de vue, il est juste d'aborder les choses telles qu'elles sont. Nous sommes tous des rivaux. Il est clair qu'il y aura toujours cette rivalité et qu'on ne peut donc pas non plus s'entendre avec tout le monde. Si l'on fait alors semblant d'être amis, cela ne fait qu'empirer les choses de mon point de vue. Je préfère donc dire ce que je pense".

Résultats de la course MotoGP de Valence (26.11.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 tours en 40:48,525 min.

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14e Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 tours de retard

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 tours de retard

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 tours de retard

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 tours de retard

- Marc Márquez (E), Honda, 5 tours de retard

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 tours de retard

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, premier tour non terminé



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Résultats du sprint MotoGP de Valence (25.11.) :

1. Martin, Ducati, 13 tours en 19:38,827 min.

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20e Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 tours de retard



*= Pénalité de 3 secondes (infraction sur la pression des pneus)

Classement final du championnat du monde MotoGP après 39 courses :

1. Bagnaia, 467 points. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 700 points. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 653 points. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.