Bezzecchi non è un fan del falso buonismo

Marco Bezzecchi, pupillo della VR46, non si smentisce: dice apertamente quello che pensa e non deve essere amico di tutti. Tuttavia, ha ancora qualcosa da dire sugli incidenti con Marc Márquez dopo il GP di Valencia.

Dopo l'incidente con Marc Márquez nell'ultima gara della stagione, Marco Bezzecchi ha chiarito la sua posizione e ha . Il 25enne italiano non ha nascosto di aver affrontato l'otto volte campione del mondo sul camion.

Tuttavia, non ha voluto accettare le notizie emerse in seguito, secondo cui "Bez" avrebbe pronunciato insulti feroci mentre era ubriaco. Dopo il test di Valencia, ha quindi chiarito: "Non voglio parlarne troppo, perché ci siamo detti delle cose in privato. Ma ho letto articoli che dicono che gli ho detto cose brutte. Ma non è stato così. Gli ho detto quello che pensavo, naturalmente, e sapete come sono. Gli ho detto ciò che ritenevo giusto - e lui ha fatto lo stesso. Ma ho letto cose davvero brutte che non augurerei nemmeno al mio peggior nemico. Non sono quel tipo di persona".

"Ma sono una persona che ha le palle per andare da lui e dirgli quello che penso", ha continuato il bronzo del Mooney VR46 Racing Team. "L'ho fatto perché è quello che faccio con tutti. Dico quello che penso e non mi interessa quello che dicono gli altri. Ma leggere questa cattiveria è stata una cosa davvero spiacevole dal mio punto di vista, e ad essere onesti non era necessario perché semplicemente non è vero".

Tuttavia, Bez affronterebbe di nuovo un collega della MotoGP in casi simili. "Questo è il mio modo di fare. Penso che il finto buonismo sia una schifezza. Dal mio punto di vista, è giusto affrontare le cose come stanno. Siamo tutti rivali. È chiaro che ci sarà sempre questa rivalità ed è per questo che non si può andare d'accordo con tutti. Se poi si finge di essere amici, dal mio punto di vista è solo peggio. Quindi preferisco dire quello che penso".

Risultati gara MotoGP Valencia (26/11):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 giri in 40:48.525 min.

2° Johann Zarco (F), Ducati, +0.360

3° Brad Binder (ZA), KTM, +2.347

4° Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3.176 sec.

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4.363

6° Alex Márquez (E), Ducati, +4.708

7° Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4.736

8° Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8.014

9° Luca Marini (I), Ducati, +9.486

10° Maverick Viñales (E), Aprilia, +10.556

11° Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12.001

12° Takaaki Nakagami (J), Honda, +21.695

13° Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43.297

14° Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 giri in meno

- Jack Miller (AUS), KTM, 18 giri in meno

- Enea Bastianini (I), Ducati, 9 giri in meno

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 giri in meno

- Marc Márquez (E), Honda, 5 giri in meno

- Jorge Martin (E), Ducati, 5 giri in meno

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primo giro non completato



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Risultati MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:38.827 min.

2° Binder, KTM, +0,190 secondi

3° Marc Márquez, Honda, +2.122

4° Viñales, Aprilia, +3.106

5° Bagnaia, Ducati, +4.253

6° Di Giannantonio, Ducati, +4.400

7° Bezzecchi, Ducati, +4.502

8° Alex Márquez, Ducati, +5.578

9° Zarco, Ducati, +5.910

10. Augusto Fernández, KTM, +6.095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7.674

12° Miller, KTM, +8.098

13° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.513

14° Pol Espargaró, KTM, +12.453

15° Bastianini, Ducati, +12.599

16° Nakagami, Honda, +13.787

17° Marini*, Ducati, +13.887

18° Morbidelli*, Yamaha, +14.943

19° Rins, Honda, +20.378

20° Savadori, Aprilia, +25.017

- Quartararo, Yamaha, 9 giri in meno



*= 3 secondi di penalità (infrazione alla pressione degli pneumatici)

Classifica finale del Campionato del Mondo MotoGP dopo 39 gare:

1° Bagnaia, 467 punti. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 700 punti. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 653 punti. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.