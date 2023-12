Bezzecchi não é adepto do falso benfeitorismo

O protegido da VR46, Marco Bezzecchi, mantém-se fiel às suas armas: diz abertamente o que pensa e não tem de ser amigo de toda a gente. No entanto, ele ainda tem algo a dizer sobre os incidentes com Marc Márquez após o GP de Valência.

Após o incidente com Marc Márquez na última corrida da temporada, Marco Bezzecchi deixou clara a sua posição e . O italiano de 25 anos também não escondeu que confrontou o oito vezes campeão do mundo no camião.

No entanto, ele não quis aceitar os relatos que surgiram depois de que "Bez" havia proferido insultos cruéis enquanto estava bêbado. Após o teste de Valência, ele deixou claro: "Não quero falar muito sobre isso, porque dissemos coisas um ao outro em particular. Mas li artigos que diziam que eu lhe tinha dito coisas más. Mas não foi nada disso. Disse-lhe o que pensava, claro, e vocês sabem como sou. Disse-lhe o que achava correto - e ele fez o mesmo. Mas li coisas muito más que não desejaria nem ao meu pior inimigo. Eu não sou esse tipo de pessoa".

"Mas sou alguém que tem coragem de ir ter com ele e dizer-lhe o que penso", continuou o medalhista de bronze da Mooney VR46 Racing Team. "Fi-lo porque é isso que faço com toda a gente. Digo o que penso e não me importo com o que os outros dizem. Mas ler esta maldade foi uma coisa realmente desagradável do meu ponto de vista e, para ser honesto, foi desnecessário porque simplesmente não é verdade."

No entanto, Bez voltaria a confrontar um colega do MotoGP em casos semelhantes. "É assim que eu faço. Acho que o falso benfeitorismo é uma treta. Do meu ponto de vista, é correto que abordemos as coisas como elas são. Somos todos rivais. É evidente que haverá sempre essa rivalidade e é por isso que não se pode dar bem com toda a gente. Se depois se finge que se é amigo, é pior do meu ponto de vista. Por isso, prefiro dizer o que penso".

Resultados da corrida de MotoGP em Valência (26/11):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 voltas em 40:48.525 min

2º Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3º Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4º Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 seg

5º Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6º Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7º Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8º Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9º Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10º Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11º Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12º Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13º Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14º Pol Espargaró (E), KTM

- Alex Rins (E), Honda, 19 voltas abaixo

- Jack Miller (AUS), KTM, menos 18 voltas

- Enea Bastianini (I), Ducati, menos 9 voltas

- Augusto Fernández (E), KTM, 9 voltas para baixo

- Marc Márquez (E), Honda, menos 5 voltas

- Jorge Martin (E), Ducati, menos 5 voltas

- Marco Bezzecchi (I), Ducati, primeira volta não completada



*= Penalização de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Resultados MotoGP Sprint Valencia (25.11.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:38.827 min

2º Binder, KTM, +0,190 seg

3º Marc Márquez, Honda, +2,122

4º Viñales, Aprilia, +3,106

5º Bagnaia, Ducati, +4,253

6º Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7º Bezzecchi, Ducati, +4,502

8º Alex Márquez, Ducati, +5,578

9º Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12º Miller, KTM, +8,098

13º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14º Pol Espargaró, KTM, +12,453

15º Bastianini, Ducati, +12,599

16º Nakagami, Honda, +13,787

17º Marini*, Ducati, +13,887

18º Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19º Rins, Honda, +20,378

20º Savadori, Aprilia, +25,017

- Quartararo, Yamaha, 9 voltas abaixo



*= Penalidade de 3 segundos (infração à pressão dos pneus)

Classificação final do Campeonato do Mundo de MotoGP após 39 corridas:

1º Bagnaia, 467 pontos. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 700 pontos. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 653 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456. 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.