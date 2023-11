La nouvelle équipe Trackhouse-Aprilia bientôt prête à partir

Les six équipes clientes du MotoGP ont signé avec Dorna Sports S.L des contrats de cinq ans, de 2022 à 2026, pour participer au championnat du monde. Il s'agit de Pramac Ducati, LCR-Honda, Mooney VR46, Gresini Racing, GASGAS Factory Racing Tech3 et CryptoDATA-RNF Aprilia.

Mais ces derniers temps, l'écurie roumano-malaisienne a connu de sérieuses turbulences. Alors que le PDG de CryptoDATA, Ovidiu Toma, a déclaré dimanche lors d'une interview exclusive avec SPEEDWEEK.com à Valence qu'il avait investi 7 millions d'euros dans l'écurie depuis un an et qu'il ne s'attendait pas à se retrouver dans une série de courses où règne la dictature, les factures impayées ne représenteraient en outre qu'un pour cent du budget annuel, évalué à 11,6 millions d'euros.

Parallèlement, Toma a reconnu, à la demande de SPEEDWEEK.com, que CryptoDATA n'avait jusqu'à présent pas payé 700.000 € à Dorna dans le cadre du contrat "naming rights" pour le GP d'Autriche.

Mais ce contrat n'a rien à voir avec la société de course "RNF Racing Limited", dans laquelle CryptoDATA détient une participation de 60 pour cent via la société "CDT SPORTS AND MEDIA SRL", a expliqué Toma. Razlan Razali, le chef d'équipe déchu, possède 40 pour cent de cette société profondément endettée.

Le contrat pour les droits d'appellation du Grand Prix d'Autriche a été conclu par "EAI Technologies". "Il s'agit d'une société séparée avec une autre structure d'actionnaires", a tenté d'éclairer Toma dans le dédale de ses entreprises.

Quoi qu'il en soit, l'entreprise "RNF Racing Limited" a perdu lundi la base de son activité commerciale, car à midi, le "MotoGP Selection Committee" a d'abord stoppé la licence de participation au championnat du monde MotoGP et le soir, Aprilia Racing a résilié le contrat de deux ans pour la livraison des motos de Raúl Fernández et Miguel Oliveira.

Pendant ce temps, Toma a annoncé une action en justice contre Dorna.

Mardi, Ovidiu Toma, qui ne s'est pas fait d'amis avec son combat dans la boue, a rencontré le CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, à Madrid. L'objectif était de faire table rase du passé. Car d'ici à ce qu'Ovidiu Toma obtienne une date de procès, son contrat MotoGP, initialement conclu jusqu'à fin 2026, pourrait de toute façon avoir expiré depuis longtemps.

SPEEDWEEK.com a déjà rapporté ce week-end qu'un groupe de riches investisseurs américains s'était manifesté auprès de la Dorna pour reprendre une place en MotoGP.

Pour la Dorna, les turbulences de la RNF ne sont pas tout à fait inopportunes, car l'intéressé des États-Unis est Justin Marks, un homme d'affaires prospère qui a remporté la finale du 5 novembre 2023 sur le circuit de Phoenix avec Ross Chastain et son équipe Trackhouse NASCAR.

Chastain, un "watermelon farmer" d'Alva/Floride, n'a perdu le titre de champion NASCAR 2022 pour Trackhouse que pour environ 700 mètres face à Ryan Blamey de l'équipe Penske.

L'année précédente, à la demande de Marks, PJ Rashidi, le directeur de l'équipe Trackhouse, a réussi un coup unique : le Finlandais Kimi "Iceman" Raikkönen, champion du monde de Formule 1 2007 sur Ferrari, a été guidé vers une aventure en NASCAR Stock Car aux États-Unis après avoir mis un terme à sa carrière en Formule 1 fin 2021. Raikkönen a concouru pour l'équipe Trackhouse Project 91.

Rashidi avait déjà organisé l'apparition de Raikkönen en Nascar pour Kyle Busch Motorsports aux États-Unis en 2011.

En 2024, le Trackhouse Tram aux Etats-Unis aura un nouveau sponsor principal lucratif avec la marque de bière "Busch light".

Le propriétaire de l'équipe et pilote de course Justin Marks va maintenant investir dans la formule 1 du sport à deux roues et reprendre l'ancienne équipe cliente RNF-Aprilia avec les pilotes et les techniciens. Une délégation de Trackhouse avec le consultant Jeremy Appleton (qui a travaillé auparavant chez Alpinestars et Triumph) est déjà venue au GP d'Autriche en août pour nouer les premiers contacts.

Pour Dorna, l'arrivée de Trackhouse constitue une situation "gagnant-gagnant", car l'équipe de Razali a perdu trois fois son sponsor principal au cours des trois dernières années (après 2021, Petronas est parti, puis WithU et maintenant CryptoDATA) et ne s'est pas montrée un modèle de stabilité.

Le championnat du monde MotoGP doit se développer sur l'immense marché américain, un partenaire sérieux et planifiant à long terme comme Justin Marks, passionné de sport automobile au plus haut niveau, s'inscrit parfaitement dans ce concept.

Jusqu'à présent, on ne sait pas si les Américains feront des concessions financières aux propriétaires actuels de RNF, par exemple en prenant en charge les contrats de leasing pour les camions et l'hospitalité, afin d'être plus rapidement prêts pour la saison à venir et d'atténuer en même temps les soucis financiers de Toma et Razali.

Dans le championnat MotoGP, Dorna attribue les créneaux MotoGP gratuitement. Et lorsqu'une écurie est en liquidation, les détenteurs des droits commerciaux du GP reprennent ces places.

En Formule 1, en revanche, les lois sont différentes. Il existe ce que l'on appelle le "anti dilution fund". Il s'agit en fait d'un droit d'entrée (entry fee) que chaque nouvelle équipe de F1 doit payer - d'un montant incroyable de 200 millions de dollars.

Cette somme faramineuse n'est pas versée au promoteur du championnat du monde Liberty Media ou même à la Fédération internationale du sport automobile (FIA), mais elle est répartie entre les équipes de F1 existantes.