Il nuovo team Trackhouse-Aprilia sarà presto pronto a partire

I sei team clienti della MotoGP hanno firmato contratti quinquennali con Dorna Sports S.L per partecipare al Campionato del Mondo dal 2022 al 2026. Si tratta di Pramac Ducati, LCR-Honda, Mooney VR46, Gresini Racing, GASGAS Factory Racing Tech3 e CryptoDATA-RNF Aprilia.

Tuttavia, la scuderia rumeno-malese ha vissuto di recente molte turbolenze. Mentre l'amministratore delegato di CryptoDATA, Ovidiu Toma, ha spiegato in un'intervista esclusiva con SPEEDWEEK.com a Valencia domenica scorsa di aver investito 7 milioni di euro nella squadra corse nell'ultimo anno e di non aspettarsi di finire in una serie di corse dove regna la dittatura, le fatture non pagate rappresenterebbero solo l'1% del budget annuale, stimato in 11,6 milioni di euro.

Allo stesso tempo, interpellato da SPEEDWEEK.com, Toma ha ammesso che CryptoDATA non ha ancora versato a Dorna 700.000 euro derivanti dall'accordo sui diritti di denominazione del GP d'Austria.

Ma questo contratto non ha nulla a che fare con la società di corse "RNF Racing Limited", in cui CryptoDATA detiene una partecipazione del 60% attraverso la società "CDT SPORTS AND MEDIA SRL", ha spiegato Toma. Il deposto direttore della squadra Razlan Razali possiede il 40% di questa società fortemente indebitata.

Il contratto per i diritti di denominazione del Gran Premio d'Austria è stato stipulato con "EAI Technologies". "È una società separata con una struttura azionaria diversa", ha detto Toma, cercando di fare chiarezza sulla sua giungla societaria.

In ogni caso, lunedì la società "RNF Racing Limited" ha perso le basi della sua attività commerciale, perché prima a mezzogiorno il "Comitato di Selezione MotoGP" ha bloccato la licenza per partecipare al Campionato del Mondo MotoGP e in serata Aprilia Racing ha rescisso il contratto biennale per la fornitura delle moto a Raúl Fernández e Miguel Oliveira.

Nel frattempo, Toma ha annunciato una causa contro Dorna.

Martedì Ovidiu Toma, che non si è fatto amici con il suo gettare fango, ha incontrato a Madrid il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta. L'intenzione era quella di fare chiarezza. Perché quando Ovidiu Toma avrà un appuntamento in tribunale, il suo contratto con la MotoGP, originariamente concordato fino alla fine del 2026, potrebbe comunque essere scaduto.

SPEEDWEEK.com ha già riportato nel fine settimana che Dorna è stata contattata da un gruppo di ricchi investitori statunitensi che vorrebbero rilevare un sedile della MotoGP.

Le turbolenze alla RNF non sono del tutto sconvenienti per Dorna, poiché l'interessato dagli USA è l'uomo d'affari di successo Justin Marks, che ha vinto la finale al Phoenix Raceway con Ross Chastain e il suo team Trackhouse NASCAR il 5 novembre 2023.

Chastain, un "coltivatore di angurie" di Alva, in Florida, ha perso il titolo di campione NASCAR 2022 per Trackhouse per soli 700 metri contro Ryan Blamey del Team Penske.

L'anno scorso, il direttore del team Trackhouse PJ Rashidi ha fatto una mossa unica su richiesta di Marks: il finlandese Kimi "Iceman" Raikkönen, campione del mondo di Formula 1 nel 2007 su Ferrari, è stato attirato negli USA per un'avventura nelle stock car NASCAR dopo aver concluso la sua carriera in Formula 1 alla fine del 2021. Raikkönen ha gareggiato per il team Trackhouse Project 91.

Rashidi aveva già organizzato la partecipazione di Raikkönen alla NASCAR per il Kyle Busch Motorsports negli Stati Uniti nel 2011.

Nel 2024, il Trackhouse Tram negli USA avrà un nuovo lucroso sponsor principale sotto forma del marchio di birra "Busch light".

Il proprietario del team e pilota Justin Marks investirà ora nella Formula 1 dello sport a due ruote e rileverà il precedente team clienti RNF-Aprilia con i suoi piloti e tecnici. Una delegazione di Trackhouse con il consulente Jeremy Appleton (ex Alpinestars e Triumph) si è recata al GP d'Austria in agosto per prendere i primi contatti.

Per Dorna, l'arrivo di Trackhouse è una situazione "win-win", dato che il team di Razali ha perso il suo sponsor principale tre volte negli ultimi tre anni (Petronas ha lasciato dopo il 2021, poi WithU, ora CryptoDATA) e non si è dimostrato esattamente un modello di stabilità.

Il Campionato del Mondo MotoGP è destinato a crescere nell'enorme mercato americano e un partner serio e programmatore a lungo termine come Justin Marks, con la passione per il motorsport ai massimi livelli, si inserisce perfettamente in questo concetto.

Non si sa ancora se gli americani faranno qualche concessione finanziaria agli attuali proprietari della RNF e se, ad esempio, rileveranno i contratti di leasing per i camion e l'hospitality, in modo da essere pronti per la prossima stagione più rapidamente e allo stesso tempo alleviare le preoccupazioni finanziarie di Toma e Razali.

Nel Campionato del Mondo di MotoGP, Dorna assegna gratuitamente gli slot della MotoGP. Se una scuderia viene messa in liquidazione, i titolari dei diritti commerciali del GP si riprendono questi slot.

In Formula 1, invece, si applicano leggi diverse. Esiste il cosiddetto "fondo anti-diluizione". Si tratta in pratica di una tassa di iscrizione che ogni nuova squadra di F1 deve pagare, per un totale di ben 200 milioni di dollari.

Tuttavia, questa somma orrenda non viene versata al promotore del campionato mondiale Liberty Media o alla FIA, ma viene suddivisa tra le squadre di F1 esistenti.