A nova equipa Trackhouse-Aprilia estará em breve pronta para partir

As seis equipas clientes de MotoGP assinaram contratos de cinco anos com a Dorna Sports S.L para participarem no Campeonato do Mundo de 2022 a 2026. São elas a Pramac Ducati, a LCR-Honda, a Mooney VR46, a Gresini Racing, a GASGAS Factory Racing Tech3 e a CryptoDATA-RNF Aprilia.

No entanto, a equipa de corrida romeno-malaia sofreu recentemente uma grande turbulência. O CEO da CryptoDATA, Ovidiu Toma, explicou numa entrevista exclusiva à SPEEDWEEK.com em Valência, no domingo, que tinha investido 7 milhões de euros na equipa durante o ano passado e que não esperava ter acabado numa série de corridas onde reinava a ditadura, mas as facturas por pagar representariam apenas 1% do orçamento anual, que está estimado em 11,6 milhões de euros.

Ao mesmo tempo, quando questionado pela SPEEDWEEK.com, Toma admitiu que a CryptoDATA ainda não tinha pago à Dorna 700 mil euros relativos ao contrato de naming rights do GP da Áustria.

Mas este contrato não tem nada a ver com a empresa de corridas "RNF Racing Limited", na qual a CryptoDATA detém uma participação de 60 por cento através da empresa "CDT SPORTS AND MEDIA SRL", explicou Toma. O chefe de equipa deposto, Razlan Razali, detém 40 por cento desta empresa profundamente endividada.

O contrato relativo aos naming rights do Grande Prémio da Áustria foi celebrado com a "EAI Technologies". "Trata-se de uma empresa separada, com uma estrutura acionista diferente", explica Toma, tentando esclarecer a sua selva empresarial.

Em todo o caso, a empresa "RNF Racing Limited" perdeu a base da sua atividade na segunda-feira, porque primeiro, ao meio-dia, o "Comité de Seleção do MotoGP" suspendeu a licença para participar no Campeonato do Mundo de MotoGP e, à noite, a Aprilia Racing rescindiu o contrato de dois anos para o fornecimento das motos para Raúl Fernández e Miguel Oliveira.

Entretanto, Toma anunciou uma ação judicial contra a Dorna.

Na terça-feira, Ovidiu Toma, que não fez amigos com a sua lama, reuniu-se com o diretor executivo da Dorna, Carmelo Ezpeleta, em Madrid. A intenção era esclarecer as coisas. Porque quando Ovidiu Toma for a tribunal, o seu contrato de MotoGP, originalmente acordado até ao final de 2026, pode já ter expirado.

O SPEEDWEEK.com já tinha noticiado no fim de semana que a Dorna tinha sido contactada por um grupo de ricos investidores norte-americanos que gostariam de assumir um lugar no MotoGP.

A turbulência na RNF não é totalmente inconveniente para a Dorna, uma vez que a parte interessada dos EUA é o empresário de sucesso Justin Marks, que venceu a final no Phoenix Raceway com Ross Chastain e a sua equipa Trackhouse NASCAR a 5 de novembro de 2023.

Chastain, um "agricultor de melancias" de Alva, na Florida, perdeu o título de campeão NASCAR de 2022 para a Trackhouse por apenas 700 metros para Ryan Blamey da equipa Penske.

No ano passado, o chefe de equipa da Trackhouse, PJ Rashidi, fez uma jogada única a pedido de Marks: o finlandês Kimi "Iceman" Raikkönen, campeão mundial de Fórmula 1 em 2007 com um Ferrari, foi atraído para os EUA para uma aventura na stock car NASCAR depois de terminar a sua carreira na Fórmula 1 no final de 2021. Raikkönen competiu pela equipa Trackhouse Project 91.

Rashidi já tinha organizado a participação de Raikkönen na NASCAR para a Kyle Busch Motorsports nos EUA em 2011.

Em 2024, o elétrico da Trackhouse nos EUA terá um novo e lucrativo patrocinador principal, a marca de cerveja "Busch light".

O proprietário da equipa e piloto de corridas Justin Marks vai agora investir na Fórmula 1 do desporto de duas rodas e assumir a anterior equipa cliente RNF-Aprilia com os seus pilotos e técnicos. Uma delegação da Trackhouse com o consultor Jeremy Appleton (anteriormente na Alpinestars e na Triumph) esteve no GP da Áustria em agosto para fazer os primeiros contactos.

Para a Dorna, a chegada da Trackhouse é uma situação "win-win", uma vez que a equipa de Razali perdeu o seu principal patrocinador três vezes nos últimos três anos (a Petronas saiu depois de 2021, depois a WithU, agora a CryptoDATA) e não provou ser exatamente um modelo de estabilidade.

O Campeonato do Mundo de MotoGP está destinado a crescer no enorme mercado americano e um parceiro de planeamento sério e a longo prazo como Justin Marks, com uma paixão pelo desporto motorizado ao mais alto nível, encaixa perfeitamente neste conceito.

Ainda não se sabe se os americanos vão fazer quaisquer concessões financeiras aos actuais proprietários da RNF e, por exemplo, assumir os contratos de leasing para os camiões e hospitalidade, a fim de estarem prontos para a próxima temporada mais rapidamente e, ao mesmo tempo, aliviar as preocupações financeiras de Toma e Razali.

No Campeonato do Mundo de MotoGP, a Dorna atribui gratuitamente os lugares de MotoGP. Em caso de liquidação de uma equipa de corridas, os detentores dos direitos comerciais dos GP recuperam essas faixas horárias.

Na Fórmula 1, por outro lado, aplicam-se leis diferentes. Existe o chamado "fundo anti-diluição". Este fundo é basicamente uma taxa de entrada que cada nova equipa de F1 tem de pagar - totalizando uns incríveis 200 milhões de dólares.

No entanto, esta soma horrenda não é paga ao promotor do Campeonato do Mundo, a Liberty Media, nem mesmo à FIA, mas é dividida entre as equipas de F1 existentes.