Le jugement de Gresini sur Marc Márquez : "Un départ brillant

"Après une longue saison, nous sommes fatigués, mais après cette première journée d'essais, nous sommes impatients de commencer la nouvelle saison", a déclaré le team manager de Gresini, Michele Masini, après la première journée d'essais de la nouvelle recrue Marc Márquez.

Il avait toutes les raisons d'afficher un sourire malicieux, car l'aîné des frères Márquez s'était classé quatrième mardi à Valence, ne perdant que 0,171 seconde sur le meilleur temps de Maverick Vinales (Aprilia). Pour la première fois au guidon de la Ducati GP23, Marc s'est montré d'emblée plus rapide que son frère et coéquipier Alex.

"Le feeling passe, l'ambiance était géniale", a souligné Masini. "Nous avons fait un excellent travail des deux côtés du box, même si nous n'avons pas pu faire autant de tours qu'espéré à cause des conditions venteuses. C'était un brillant début pour un nouveau chapitre".

Pour la première fois de sa carrière en MotoGP, Marc Márquez a piloté une autre moto qu'une Honda, et pour la première fois, un nouveau chef d'équipe, Frankie Carchedi, était assis à ses côtés. Dans la petite équipe Gresini Racing, les choses sont également différentes de celles de la grande équipe d'usine Repsol-Honda. "Nous travaillons à notre manière et nous continuerons à le faire - nous savons qu'il y a beaucoup de travail à faire. Nous en saurons plus après Sepang, lorsque nous aurons parcouru beaucoup de kilomètres", a-t-il déclaré en référence au test de Sepang qui aura lieu du 6 au 8 février 2024.

Le fait qu'Alex et Marc Márquez devront rouler en 2024 avec la moto GP23 de cette année et ne recevront pas le matériel le plus récent de Borgo Panigale n'est pas un souci pour Masini. Après tout, la troupe de Faenza a également remporté deux sprints (par Alex Márquez) et le GP du Qatar (par Fabio Di Giannantonio) la saison dernière avec les motos de l'année précédente.

"Nous disposons des données de toute une année, l'essentiel pour nous sera de tirer le meilleur parti possible des premières courses", a annoncé l'Italien. "Avec le calendrier de l'année prochaine, la saison sera intense. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous reposer, car nous devons tout préparer pour Sepang. Tout le monde passera Noël avec sa famille, puis tout recommencera".

Résultat du test de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23e Savadori, Aprilia, + 3,431