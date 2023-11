Il verdetto di Gresini su Marc Márquez: "Partenza brillante

"Siamo stanchi dopo la lunga stagione, ma dopo il primo giorno di test non vediamo l'ora che inizi la nuova stagione", ha detto il team manager di Gresini Michele Masini dopo il primo giorno di test del nuovo arrivato Marc Márquez.

Aveva tutte le ragioni per un sorriso malizioso, visto che il maggiore dei fratelli Márquez ha conquistato il quarto posto a Valencia martedì, perdendo solo 0,171 secondi dal miglior tempo di Maverick Vinales (Aprilia). Sorprendentemente per alcuni, Marc è stato anche più veloce del fratello e compagno di squadra Alex al suo debutto sulla Ducati GP23.

"Le sensazioni erano giuste, l'atmosfera era fantastica", ha sottolineato Masini. "Abbiamo fatto un ottimo lavoro su entrambi i lati del box, anche se non siamo riusciti a completare tutti i giri che speravamo a causa delle condizioni di vento. È stato un inizio brillante di un nuovo capitolo".

Per la prima volta nella sua carriera in MotoGP, Marc Márquez ha guidato una moto diversa dalla Honda e per la prima volta ha avuto un nuovo capo equipaggio al suo fianco, Frankie Carchedi. Anche il piccolo Gresini Racing Team fa le cose in modo diverso rispetto al grande team Repsol Honda. "Stiamo lavorando a modo nostro e continueremo a farlo - sappiamo che ci aspetta molto lavoro. Ne sapremo di più dopo Sepang, quando avremo percorso molti chilometri", ha detto, riferendosi ai test di Sepang dal 6 all'8 febbraio 2024.

Il fatto che Alex e Marc Márquez dovranno guidare la moto GP23 di quest'anno nel 2024 e non avranno a disposizione l'ultimo materiale di Borgo Panigale non preoccupa Masini. Dopo tutto, la squadra faentina ha vinto anche due sprint (con Alex Márquez) e il GP del Qatar (con Fabio Di Giannantonio) la scorsa stagione con le moto dell'anno scorso.

"Abbiamo un anno intero di dati, quindi sarà fondamentale per noi ottenere il meglio dalle prime gare", ha annunciato l'italiano. "Con il calendario del prossimo anno, sarà una stagione intensa. Non abbiamo molto tempo per riposare perché dobbiamo preparare tutto per Sepang. Tutti trascorreranno il Natale con le loro famiglie, poi si tornerà al lavoro".

Risultati dei test di Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1:29.253 min.

2° Binder, KTM, + 0,028 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec.

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7° Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8° Bastianini, Ducati, + 0,543

9° Miller, KTM, + 0,648

10° Marini, Honda, + 0,703

11° Bagnaia, Ducati, + 0,717

12° Quartararo, Yamaha, + 0,769

13° Mir, Honda, + 0,798

14° Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15° Martin, Ducati, + 0,899

16° Morbidelli, Ducati, + 0,953

17° Zarco, Honda, + 1,030

18° Acosta, KTM, + 1,223

19° Rins, Yamaha, + 1.311

20° Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21° Nakagami, Honda, + 1.723

22° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23° Savadori, Aprilia, + 3.431