O veredito da Gresini sobre Marc Márquez: "Um arranque brilhante

Quase ninguém ficou surpreendido com o facto de Marc Márquez ter chegado ao quarto lugar na sua estreia com a Ducati durante o teste de MotoGP em Valência. O que o chefe de equipa da Gresini, Michele Masini, tinha a dizer.

"Estamos cansados depois da longa temporada, mas depois do primeiro dia de testes mal podemos esperar pelo início da nova temporada", disse o chefe de equipa da Gresini, Michele Masini, após o primeiro dia de testes do estreante Marc Márquez.

Ele tinha todos os motivos para um sorriso malicioso, já que o mais velho dos irmãos Márquez chegou ao quarto lugar em Valência na terça-feira, perdendo apenas 0,171 segundos para o melhor tempo estabelecido por Maverick Vinales (Aprilia). Surpreendentemente para alguns, Marc também foi mais rápido que o seu irmão e companheiro de equipa Alex na sua estreia com a Ducati GP23.

"A sensação era boa, o ambiente era ótimo", sublinhou Masini. "Fizemos um excelente trabalho em ambos os lados das boxes, apesar de não termos conseguido completar tantas voltas como esperávamos devido às condições de vento. Foi um começo brilhante para um novo capítulo."

Pela primeira vez na sua carreira no MotoGP, Marc Márquez pilotou uma moto que não uma Honda e pela primeira vez teve um novo chefe de equipa ao seu lado, Frankie Carchedi. A pequena Gresini Racing Team também faz as coisas de forma diferente da grande equipa de trabalho da Repsol Honda. "Estamos a trabalhar à nossa maneira e vamos continuar a fazê-lo - sabemos que temos muito trabalho pela frente. Saberemos mais depois de Sepang, quando tivermos percorrido muitos quilómetros", disse, referindo-se ao teste de Sepang de 6 a 8 de fevereiro de 2024.

O facto de Alex e Marc Márquez terem de correr com a moto GP23 deste ano em 2024 e não terem o material mais recente da Borgo Panigale não preocupa Masini. Afinal, a equipa baseada em Faenza também venceu dois sprints (com Alex Márquez) e o GP do Qatar (com Fabio Di Giannantonio) na época passada com as motos do ano passado.

"Temos um ano inteiro de dados, por isso será crucial para nós tirarmos o melhor partido das primeiras corridas", anunciou o italiano. "Com o calendário do próximo ano, vai ser uma época intensa. Não temos muito tempo para descansar porque temos de preparar tudo para Sepang. Toda a gente passa o Natal com as suas famílias e depois voltamos ao trabalho."

Resultado do teste de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1:29.253 min

2º Binder, KTM, + 0,028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0,093 seg

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7º Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8º Bastianini, Ducati, + 0,543

9º Miller, KTM, + 0,648

10º Marini, Honda, + 0,703

11º Bagnaia, Ducati, + 0,717

12º Quartararo, Yamaha, + 0,769

13º Mir, Honda, + 0,798

14º Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15º Martin, Ducati, + 0,899

16º Morbidelli, Ducati, + 0,953

17º Zarco, Honda, + 1,030

18º Acosta, KTM, + 1,223

19º Rins, Yamaha, + 1,311

20º Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21º Nakagami, Honda, + 1,723

22º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23º Savadori, Aprilia, + 3,431